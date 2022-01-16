سياسيون وإعلاميون وفنانون في عزاء وائل الإبراشي بـ«روز اليوسف» «صور»

توافد سياسيون وإعلاميون وفنانون على عزاء الإعلامي الراحل وائل الإبراشي في روزاليوسف، وسط حضور كبير من أبناء المؤسسة الصحفية التي كان ينتمي إليها الإبراشي، إضافة إلى أسرته.

حضور كبير في عزاء الإبراشي

ووصلت منذ قليل، الفنانتان إلهام شاهين ووفاء عامر إلى عزاء الإبراشي لتقديم واجب العزاء لأسرته وزملائه، كما شارك الناقد طارق الشناوي، إضافة إلى النائبين مصطفى ومحمود بكري، والدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، وضياء رشوان نقيب الصحفيين.

وحضر العزاء سحر الإبراشي، أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، وجيلان الإبراشي، ابنته، وفور وصولهما تدافع عليهما المصورون الصحفيون ومراسلو القنوات، للحصول على تصريحات، لكنهما رفضتا.

ومن بين حضور عزاء الإبراشي بمؤسسة روز اليوسف، الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعضو مجلس الشيوخ، وعبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وأحمد الطاهري رئيس تحرير مجلة روز اليوسف، وأيمن عبد المجيد، رئيس تحرير بوابة روز اليوسف، وأحمد باشا، رئيس تحرير جريدة روز اليوسف.

وفاة وائل الإبراشي

وتوفي وائل الإبراشي الأحد الماضي 9 يناير عن عمر ناهز 58 عامًا متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، كما شُيع جثمانه يوم الاثنين الماضي، من مسجد سالم أبو الفرج بمدينة شربين بالدقهلية، وتم دفن جثمانه بمثواه الأخير بمقابر العائلة.

وفي وقت سابق، طالب كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في تصريح خاص للوطن جميع الوسائل بانتظار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في ملابسات وفاة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، وألا يجعلوه مادة للتريند لا سيما عبر السوشيال ميديا.