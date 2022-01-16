أرملة وابنة وائل الإبراشي تصلان عزاءه في روز اليوسف «صور»

وصلت منذ قليل سحر الإبراشي، ارملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، وجيلان الإبراشي، ابنته، إلى العزاء الذي تقيمه مؤسسة روز اليوسف، والذي شهد مشاركة عدد من القيادات الصحفية والإعلامية.

عزاء وائل الإبراشي

وفور وصول أرملة وابنة الإبراشي تدافع عليهما المصورون الصحفيون ومراسلو القنوات للحصول على تصريحات لكنهما رفضتا.

وبدأ منذ قليل عزاء الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، مقدم برنامج التاسعة بالتليفزيون المصري، والذي تنظمه مؤسسة روز اليوسف التي ينتمي لها الإبراشي.

الحضور في عزاء وائل الإبراشي

ومن بين حضور عزاء وائل الإبراشي الذي نظمته مؤسسة روز اليوسف كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وأحمد الطاهري رئيس تحرير مجلة روز اليوسف، وأيمن عبد المجيد، رئيس تحرير بوابة روز اليوسف، وأحمد باشا، رئيس تحرير جريدة روز اليوسف.

تفاصيل وفاة الإبراشي

وتوفي وائل الإبراشي الأحد الماضي 9 يناير عن عمر ناهز 58 عاما متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، كما شُيع جثمانه يوم الاثنين الماضي، من مسجد سالم أبو الفرج بمدينة شربين بالدقهلية، وتم دفن جثمانه بمثواه الأخير بمقابر العائلة.

وفي وقت سابق طالب كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في تصريح خاص للوطن جميع الوسائل بانتظار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في ملابسات وفاة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، وألا يجعلوه مادة للتريند لاسيما عبر السوشيال ميديا.