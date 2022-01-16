رئيس الوزراء: المواطن الآن يشعر بنتائج الإصلاح الاقتصادي والإنجازات

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المواطن العادي يشعر الآن بمدى الاختلاف الكبير الذي عليه الدولة، ويلمس الإنجازات والإصلاح الاقتصادي من خلال حجم الخدمات التي يتم تقديمها، «الخدمات بقت يتم تقديمها على أرض الواقع وهي كبيرة جدًا، والمواطن المصري قبل كده كان يشكو من العديد من النقص وفقر الخدمات، النهارده لا».

الحكومة عملت على تقديم خدمات عديدة

وأضاف «مدبولي»، خلال حواره في برنامج «بلا قيود»، الذي يُعرض على قناة «بي بي سي»، أن الحكومة عملت على تقديم خدمات عديدة مثل توصيل المياه والصرف الصحي والكهرباء والغاز، كما أن حجم الإسكان الضخم الذي تم عمله لفئة الشباب ومحدود الدخل كبير للغاية، والقضاء على المناطق غير الآمنة، «عملنا فوق الـ 300 ألف وحدة تم إتاحتها لفئات كانت مهمشة تماما من جميع خدمات الحياة».

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الدولة تطرح وحدات الإسكان الاجتماعي بأسعار مدعمة بشكل كبير، «الشقة بتتكلف على الدولة المصرية نصف مليون جنيه، لكن لا نطرحها للشباب بنصف مليون جنيه، في آخر عرض أو إعلان نزل كانت بـ 300 ألف جنيه وعلى 25 سنة، والمقدم اللي بيدفعه الشباب بسيط جدا، والقسط يبدأ من 800 جنيه اللي هو أقل من إيجار شقة في المناطق العشوائية أو المناطق منخفضة التكلفة، البرنامج كان معمول على أساس هذا الموضوع».