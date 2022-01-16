مدبولي: نجحنا في خفض الديون بمعدل 17%.. ونستهدف تقليصها خلال 3 سنوات

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدين بالنسبة لإجمالي الناتج المحلي حاليًا 91%، ونستهدف أخذه في المسار النزولي، «إحنا لما بدأنا شغل كان 108% من أربع سنوات، وبدأنا نأخذه في مسار تنازلي، وقبل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) كنا وصلنا لـ 87%، وكنا مستهدفين لولا جائحة كورونا أننا نوصل لـ 83% أو أقل».

نسعى لتخفيض منحنى الديون

وأضاف «مدبولي»، خلال حواره في برنامج «بلا قيود»، الذي يُعرض على قناة «بي بي سي»، «لما حصلت كورونا وده حصل في العالم كله، زاد الرقم وصل لـ 90 و91%، خطتنا ناخده في 3 سنوات القادمة مرة أخرى للمسار النزولي بالتنسيق مع كل المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، إننا إحنا إزاي نرجع تاني للمسار التنازلي خلال الـ 3 سنوات كتعافي من موضوع كورونا».

وتابع رئيس الحكومة: «لكن إحنا كمجموعة اقتصادية في الحكومة عارفين حجم هذا التعدي وازاي نتعامل معاه، مهم جدا إننا نحتفظ بأرقامنا والثقة اللي كانت موجودة النهارده».