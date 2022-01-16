مدبولي: تطوير المناطق غير الآمنة لم يحدث في أي دولة سوى مصر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك تخطيطا عمرانيا وملفات تمت في مصر لم يتم تنفيذها في أي دولة في العالم، وهي تطوير المناطق غير الآمنة والتي نطلق عليها «العشش»، فالدولة المصرية قامت بتنفيذ وتطويرها بالكامل، «بندي الشقة بدون مقابل ومجهزة ومفروشة للأسر اللي كانوا عايشين فيها، مقابل اللي بيدفعوه 300 جنيه كإيجار ويمثل فقط الصيانة الخاصة بالوحدة، بينما الوحدة في الأساس تكلف الدولة أكثر من 600 ألف جنيه».

في 2011 و2012 كنا وصلنا لنسب بطالة تجاوزت الـ 13%

وأضاف «مدبولي»، خلال حواره في برنامج «بلا قيود»، الذي يُعرض على قناة «بي بي سي»: «خلينا نتكلم ونشوفها بالأرقام، مصر كانت في إيه والنهارده في إيه، إحنا كدولة في 2011 و2012 كنا وصلنا لنسب بطالة تجاوزت الـ 13% وكان التضخم للوضع الاقتصادي اللي موجود وصل 30% و33% وحصل الإصلاح الاقتصادي اللي إحنا مجبرين عليه عشان فيه ظروف استثنائية سياسية مرت بها الدولة وعدم الاستقرار».

وتابع رئيس مجلس الوزراء: «النهارده كنا لغاية السنة اللي فاتت كان حجم التخضم قد إيه، 4.2% و4.3% عمر ما هذه الدرجة حصلت، النهارده نصف الأول من العام المالي بنتكلم على متوسط 6 لـ 6.5%، هذا الرقم مدفوع في الأساس بموجب التضخم العالمية اللي حصلت على مستوى العالم، بل بالعكس حتى اللي حصل في مصر من تضخم أقل من دول أخرى متقدمة».