مدبولي: الوضع في مصر ليس مثاليا بالتأكيد.. والحكومة جزء من الشعب

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه لا ينكر أن الوضع في مصر الآن ليس مثاليا، لكن الحكومة المصرية لا تعتمد على الأرقام فقط، «إحنا موجودين في الشارع على طول، كل الحكومة، يمكن أنا بحرص طول الوقت إن يبقى فيه زيارات ميدانية ونقابل الناس»، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يُجري جولة تفقدية كل أسبوع، ويجري جولات ويقابل المواطنين ويستمع لهم من أجل معرفة معاناة المواطنين وحل مشكلاتهم.

رئيس الوزراء: لسنا منفصلين عن الشعب.. ونعي حجم التحديات

وأضاف «مدبولي»، خلال حواره في برنامج «بلا قيود»، الذي يُعرض على قناة «بي بي سي»: «لسنا كحكومة منفصلين عن الشعب، بالعكس، إحنا جايين من الشعب نفسه، نعي تماما حجم التحديات والمشاكل اللي متراكمة اللي موجودة في مصر، الاهم إننا نبقى مدركين ومعترفين بيها وبنتحرك عشان نصلحها، ده الأهم، وده اللي يعطي الأمل للمواطن والشاب أن فيه امل وفيه تغيير إيجابي بيحصل، هل معنى الكلام ده إن الوضع دلوقتي مثالي بالتأكيد لا».