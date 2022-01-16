استمرار رفع حالة الطوارئ في مدن القناة لمواجهة الأمطار «صور»

قال اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، إن سيارات ومعدات الشركة تواصل جهودها لسحب تراكمات مياه الأمطار في بعض الأماكن بمحافظات القناة الثلاثة، «السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد» بعدما تعرضوا اليوم لسقوط أمطار بين متوسطة إلى غزيرة.

وتابع «عصمت»: «بالإضافة إلى استمرار رفع حالة الطوارئ لمواجهة أي أحداث طارئة، وذلك بالتنسيق مع غرف العمليات الرئيسية وكافة المديريات المعنية على مستوى محافظات القناة».

فرق الطوارئ بمنطقة القصاصين مستمرة في رفع تجمعات المياه

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أن فرق الطوارئ والشبكات تستمر في منطقة القصاصين لرفع تجمعات مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والجانبية تحت إشراف المهندس محمود حسونة مدير منطقة القصاصين.

وأكد أن جهود الفرق الفنية والطوارئ تستمر بمنطقة القنطرة شرق في سحب تجمعات المياه من عدد من المناطق والشوارع الرئيسية والجانبية بالمركز والمدينة بإشراف اللواء محمد بهاء مدير المنطقة.

قطاع بورسعيد مستمر في سحب تجمعات مياه الأمطار بالمناخ

وفي قطاع بورسعيد يستمر فريق الشبكات والطوارئ في رفع كميات المياه المتجمعة في العديد من الشوارع الرئيسية بأحياء المناخ والضواحي وغيرها من أحياء المحافظة تحت إشراف المهندسة عزيزة طايع رئيس قطاع بورسعيد، مع استمرار العمل في رفع المياه من الشوارع الجانبية وتحقيق السيولة المرورية.

كان اللواء عبد الحميد عصمت، أعلن رفع حالة الطوارئ والاستعداد القصوى، في المحافظات الثلاثة الإسماعيلية وبورسعيد والسويس، تحسباً لموجة التقلبات الجوية، حيث تم رفع حالة الاستعداد إلى الدرجة القصوى لمواجهة الأمطار المحتملة، وأي تغيرات مناخية مفاجئة، واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر، وفقاً للبيانات الصادرة من الهيئة العامة الأرصاد الجوية.