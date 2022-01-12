تفاصيل وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الغربية.. اليوم آخر موعد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الغربية، أنّ اليوم آخر موعد لتلقي طلبات المتقدمين للتعيين في الوظائف التي أعلنتها الشركة في التخصصات وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2021.

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الغربية، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، أنّها ستغلق التقديم على موقع الشركة اليوم للمتقدمين للتعيين في الوظائف التخصصية المختلفة، التي أعلنت عنها وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2021، موضحا أنّه سيتم إعلان مواعيد الاختبارات ومكانها لاحقا في نفس مكان نشر الإعلان والموقع الإلكتروني.

حالات استبعاد طلب التقديم

وطالبت الشركة، المتقدمين للتعيين بالوظائف المختلفة وفقا للإعلان رقم 1 لسنىة 2021، بملء البيانات بعناية تامة وقراءة إقرار التسجيل جيدا والموافقة عليه، وبعد تسجيل الطلب بنجاح لا يمكن تعديله، ويجب أن تتطابق البيانات مع طلب التسجيل بالمستندات الرسمية الخاصة بالمتقدم، وحال عدم التطابق يتم استبعاد الطلب نهائيا، ورفع ملف بصيغة pdf به جميع المستندات المذكورة بإعلان الوظائف، بحيث لا يتعدى حجم الملف 4 ميجا، وعلى المتقدم للمسابقة الاحتفاظ بالأوراق الأصلية وإيصال السداد لتقديمها للشركة عند الطلب.

الشروط المطلوبة للتعاقد لوظيفة مهندس

وحددت الإدارة العامة للموارد البشرية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي في الغربية، التخصصات المطلوبة للوظائف وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2021، كما يلي:

أولا: وظيفة مهندس وتشغيل مياه - صرف - مشروعات، تخصص ميكانيكا قوی - تخصص کھرباء - تخصص مدني.

- الحصول على بكالوريوس هندسة.

- ألا يقل التقدير العام عن جيد.

– صورة القيد بنقابة المهندسين.

- يفضل من لديه شهادة خبرة في مجال محطات مياه الشرب والصرف الصحي وشبكاتها.

- العمل بنظام الورادي التناوبية (إقرار بقبول العمل بنظام الورادي).

- أن يكون المتقدم من مواليد المركز والمدينة التابع لها الإعلان.

الشروط المطلوبة للتعاقد بوظيفة محام

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الغربية، الشروط المطلوبة للتعاقد بوظيفة محام وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2021 كما يلي:

- الحصول على ليسانس حقوق أو شريعة وقانون حديث التخرج دفعات 2018 وما بعدها فقط.

- ألا يقل التقدير العام عن جيد.

- الحصول على دورات كمبيوتر تؤكد إجادة استخدام الحاسب الآلي مؤيدة بمستندات معتمدة.

- صورة القيد بنقابة المحامين مع تقديم شهادة قيد من النقابة (جزئي).

- أن يكون المتقدم من مواليد المركز والمدينة التابع لها الإعلان.

الشروط المطلوبة للتعاقد بوظيفة محاسب

- الحصول على بكالوريوس تجارة تخصص محاسبة.

- ألا يقل التقدير العام عن جيد جدا.

- الحصول على دورات كمبيوتر تؤكد إجادة استخدام الحاسب الآلي مؤيدة بمستندات معتمدة.

- أن يكون المتقدم من مدينة أو مركز طنطا للعمل بمقر الشركة في طنطا.

الشروط المطلوبة للتعاقد بوظيفة كيميائي

- الحصول على بكالوريوس علوم تخصص: ميكروبيولجي كيمياء - كيمياء حيوي.

- ألا يقل التقدير عن جيد.

- العمل بنظام الورادي التناوبية (إقرار بقبول العمل بنظام الورادي).

- أن يكون المتقدم من مدينة أو مركز طنطا للعمل بمقر الشركة بطنطا.

الشروط المطلوبة للتعاقد بوظيفة فني

- وظيفة فني «تشغيل مياه - تشغيل صرف.. تخصص ميكانيكا - تخصص كهرباء - تخصص أعمال صحية».

- المؤهل الحاصل عليه: دبلوم صنايع أو معهد فني صناعي فوق المتوسط.

- ألا يقل نسبة النجاح في المؤهل عن 65% من إجمالي الدرجات.

- يفضل من لديه خبرة في مجال التخصص.

- العمل بنظام الورادي التناوبية محطات - شبكات «إقرار بقبول العمل بنظام الورادي».

- أن يكون المتقدم من مواليد المركز والمدينة التابع لها الإعلان.

الشروط المطلوبة للتعاقد بالوظائف الحرفية

وظيفة سائق.

- الحصول على الشهادة الإعدادية.

- إجادة القراءة والكتابة.

- رخصة قيادة مهنية سارية لا تقل عن درجة ثانية.

- أن يكون المتقدم من مواليد المركز والمدينة التابع لها الإعلان.

وظائف الخدمات المعاونة

- وظيفة عامل تسليك - عامل حفر.

- شهادة محو الأمية – الابتدائية.

- أن يكون المتقدم من مواليد المركز والمدينة التابع لها الإعلان.

المستندات المطلوبة للتعاقد بجميع وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي

- صورة من المؤهل الدراسي.

- صوره شهادة الميلاد (مواليد محافظة الغربية).

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- صورة الموقف من الخدمة العسكرية.

- صحيفة الحالة الجنائية.

- 2 صورة شخصية حديثة.

- قسيمة السداد المسددة في خزينة الفرع.

- اجتياز الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية والعملية التي سيتم إجراؤها مع المتقدمين لشغل الوظيفة المعلن عنها.

- استيفاء البيانات المطلوبة وإرفاق أصل المستندات على هيئة ملف PDF على الموقع الإلكتروني الخاص لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية www.ghwscjobs.com

- سداد 60 جنيها بخزينة الفرع التابع للإعلان لاستكمال الإجراءات وإرفاق قسيمة السداد بالأوراق المرفقة على الموقع.

- لن يلتفت لأي طلبات تقدم باليد أو عن طرق البريد ومن يجتاز الاختبارات عليه استيفاء مصوغات التعاقد المطلوبة.

- استبعاد المرفوض بسبب عدم الصلاحية أو تحليل اختبار السموم أو المستندات المخالفة للأصل.