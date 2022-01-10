وظائف شركة مياه الشرب.. اليوم آخر موعد لإجراء المقابلات الشخصية

كشفت شركة مياه البحر الأحمر عن أن اليوم الاثنين آخر موعد لإجراء المقابلة الشخصية للمتقدمين للتعيين لوظائف الشركة بتخصصات «كيميائي وعامل تشغيل وحرفي وحارس أمن» بالمسابقة رقم 2 لسنة 2020، والذين اجتازوا الاختبار التحريري لوظائف الشركة، لافتا إلى أن المقابلات تتم للمتقدمين من خلال لجنة متخصصة برئاسة المهندس محمد عيسى رئيس مجلس إدارة الشركة.

إجراء المقابلة الشخصية للمتقدمين لوظائف مهندس وفني تشغيل مياه

وأشارت شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إلى أن الشركة انتهت أمس وأول أمس، من إجراء المقابلة الشخصية للمتقدمين لوظائف الشركة بالمسابقة رقم 2 لسنة 2020 لوظيفة فني تشغيل مياه لعدد360 فنيا، إضافة إلى المتقدمين لوظائف «مهندس - فني تشغيل صرف - سائق».

إجراءات يجب اتباعها عند إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين

وحددت شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عددا من الإجراءات، يجب أن يتبعها المتقدمون خلال المقابلات الشخصية لوظائف المسابقة رقم 2 لسنة 2020، وهي كالتالي:

- غير مسموح بدخول القاعات بدون ارتداء الكمامة الطبية.

۔ عدم دخول أي متقدم للاختبار بدون إثبات شخصية.

- التأكيد على إغلاق التليفون المحمول داخل قاعات الاختبار.

غير مسموح بالتدخين داخـل قـاعـات الاختبار.

- لا يسمح بدخول أي مراجع أو مذكرات بقاعة الاختبار.

- التأكد من التوقع بكشف الحضور.

- التأكد من كتابة الاسم رباعي والرقم القومي على كل ورقة من كشوف الاختبار التحريري.

- لا يسمح لأي متقدم بمغادرة الاختبار قبل مرور نصف الوقت.

- عدم التحدث أو إثارة أي ضوضاء داخل القاعة.

- التأكيد على تسليم كراسة الاختبار للمسؤول عن القاعة.

- الالتزام بالوقت المحدد للاختبار دون أي وقت إضافي.

وأشارت شركة مياه البحر الأحمر إلى أنه في حالة عدم الالتزام بالإرشادات المذكورة بعاليه، يتم إلغاء الاختبار للمتقدم.