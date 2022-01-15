رفع مياه الأمطار من شوارع دسوق وبيلا في كفر الشيخ

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، برئاسة جمال ساطور، رئيس المدينة، ونوابه، حملات نظافة ورفع المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين وإزالة آثار الأمطار من الشوارع والميادين وأماكن التجمعات بالمدينة والقري باستخدام معدات النظافة بالحملة الميكانيكية تحت إشراف قسم النظافة بالمدينة ورؤساء الوحدات القروية.

الحفاظ على نظافة الشوارع

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالمتابعة الميدانية والتأكد التام من إزالة تجمعات مياه الأمطار والحفاظ على نظافة الشوارع ورفع كافة المخلفات، تزامنا مع موجة الطقس السيئ التي تمر بها المحافظة. وشدد رئيس مدينة بيلا، باستكمال أعمال شفط مياه الأمطار بأماكن التجمعات والشوارع الرئيسية والفرعية والأماكن الحيوية بالمدينة والقري، بجانب استمرار أعمال النظافة.

ووجّه الشكر لكل النواب ورؤساء القرى وعلى رأسهم العمال على جهودهم في أعمال نظافة الشوارع ورفع تراكمات القمامة وإزالة مياه الأمطار أولا بأول.

تعليمات بالوجود الميداني في الشوارع

وكان رئيس مدينة بيلا قد أصدر توجيهات مشددة لرؤساء الوحدات القروية بالتواجد الميداني بالشوارع وعلى مدار اليوم لمتابعة أعمال شفط مياه الأمطار، والمتابعة المستمرة على مدار الساعة مع غرفة العمليات بمجلس مدينة بيلا، لمواجهة أي آثار سلبية تنتج عن سوء الأحوال الجوية.

كما نظمت الوحدة المحلية بمركز ومدينة دسوق حملة لسحب مياه الأمطار من الشوارع وجرى رفع آثار الأمطار من الشوارع وأمام المدارس والمجمعات الخدمية، حيث جرى الاستعانة بمعدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي لرفع مياه المطار وتكثيف حملات نظافة الشوارع.