وفاة صادمة لرضيع عمره 3 أسابيع بفيروس كورونا في قطر

توفى رضيع عمره 3 أسابيع فقط، بكورونا، اليوم في قطر، إذ كانت إصابته شديدة، وفق وزارة الصحة هناك، رغم أن كثير من التقارير، تؤكد أن الأطفال لا يصابون بأعراض شديدة للفيروس، وعادة ما يعانون من بعض الأعراض الخفيفة، إن أصيبوا من الأساس.

وتسجل قطر هذه الأيام، أرقاما قياسية من الإصابات بفيروس كورونا، إذ أنها وصلت إلى 4 آلاف حالة إصابة خلال الأيام الماضية، والمفارقة أن هذا الرقم، يبلغ الضعف 20 مرة مقارنة بالأرقام التي كانت مسجلة حتى منتصف شهر ديسمبر الماضي.

عديد من الأطفال في قطر بحاجة إلى الرعاية الطبية

وأوضحت وزارة الصحة القطرية، أن الرضيع الذي توفى جراء فيروس كورونا، لم يكن يعاني من أي أمراض أخرى، أو أمراض وراثية معروفة، إلا أنها أكدت، في بيان رسمي نقلته قناة «روسيا اليوم»، أن عددا كبيرا من الأطفال، أصيبوا بفيروس كورونا خلال الموجة الحالية التي تشهدها قطر من الفيروس، لافتة إلى أن هناك عديد من الأطفال بحاجة إلى الرعاية الطبية.

وذكرت قناة «روسيا اليوم»، أنه أمام الارتفاع في أعداد المصابين بفيروس كورونا في نهاية شهر ديسمبر 2021، أعلنت المستشفيات العامة في البلاد، تعليق إجازات جميع العاملين بالقطاع الطبي، حتى الإداريين العاملين مع المصابين بفيروس كورونا.

وتشكل الأرقام المسجلة، أرقاما كبيرة مقارنة بعدد سكان قطر، إذ أن أعداد المصابين في قطر، وصل إلى 300 ألف إصابة من إجمالي عدد سكان يبلغ 2.6 مليون نسمة، فيما جرى تسجيل 600 وفاة بالفيروس.

إصابات الأطفال بفيروس كورونا حول العالم

ومنذ بداية جائحة كورونا نهايات عام 2019، وبداية عام 2021، كان هناك بعض الدول التي سجلت إصابات بفيروس كورونا بين الأطفال، إلا أنها بقيت حالات نادرة، وسط حديث عن قوة مناعة الأطفال أمام الفيروس.

وقالت شبكة «بي بي سي» البريطانية، في تقرير أمس، حول إصابات الأطفال بفيروس كورونا، إنه لوحظ مع الانتشار الواسع لمتحور أوميكرون أن هناك أعدادا كبيرة من الأطفال دخلت المسشفيات مصابة بالفيروس، إلا أن الإصابات ليست شديدة الأعراض.