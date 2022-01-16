ضبط مهتز نفسي في بنها هدد بقتل أبنائه.. وزوجته: مريض من 5 سنوات

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة القليوبية من ضبط مهتز نفسي بعد أن انتابته حالة هياج شديدة وتشاجر مع زوجته وأبنائه في منزلهم بقرية الرملة مركز بنها واستل سكينا وهدد بإيذاء نفسه وأسرته، ونجحت قوات الشرطة في السيطرة عليه وضبطه دون خسائر في الأرواح أو إصابات.

بلاغ بمشاجرة في قرية الرملة

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد حازم عفت مأمور مركز بنها بنشوب مشاجرة بين عاطل وزوجته وتهديده بإيذاء نفسه وأسرته بسكين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق وأمرت بحجز المريض لبيان سلامة قواه العقلية وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

انتقل اللواء محمد العناني مدير إدارة البحث الجنائي وتبين نشوب مشاجرة بين زوج وزوجته وأبنائه بسبب مرضه النفسي، فانتابته حالة من الهياج واستل سكينًا وهدد بإيذاء نفسه وإيذاء من حوله في حالة اقتراب أي شخص منه وتدخلت قوات الشرطة وتمكنت من السيطرة عليه وضبطه دون خسائر في الأرواح أو إصابات وتبين أنه مريض نفسي منذ 5 سنوات ودائم الشجار مع أسرته.

أقوال زوجة المتهم

وبسؤال زوجته أكدت أن زوجها مريض نفسي منذ 5 سنوات وأنه دائم الشجار معها لعدم صرفه على المنزل والليلة حدثت بينهما مشاجرة عقب إصابته بحالة نفسية وهياج وفوجئ الجميع بقيام الزوج برفع سكين على الجميع والتهديد بإيذاء نفسه ومن حوله ولكن تدخلت قوات الشرطة والجيران وتم ضبطه وتحرر المحضر اللازم وجاري التحقيق في الواقعة