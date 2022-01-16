«الصحة»: ارتفاع الحرارة وصعوبة التنفس أعراض نادرة الحدوث لـ أوميكرون

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا في مصر ملحوظ، سواء من خلال الترصد الذي تضطلع به الوزارة بشكل دوري، أو إحساس المواطنين.

وأضاف عبدالغفار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، مقدمة برنامج خبر اليوم على قناة ON، أن أعراض أوميكرون نفس أعراض البرد تقريبا، حيث يصيب الجهاز التنفسي العلوي، ويسبب صعوبة في البلع والرشح والإعياء، بالإضافة إلى أعراض نادرة الحدوث، وهي ارتفاع درجة الحرارة، وصعوبة التنفس، وفقدان حاستي الشم والتذوق.

فوائد كثيرة للقاحات كورونا

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الحصول على اللقاحات له مجموعة كبيرة من الفوائد، من أهمها تقليل شدة المرض والاحتياج للدخول إلى المستشفيات ومعدلات الوفيات، موضحًا أن الحاصل على جرعتين يكون احتمال دخوله للمستشفيات قليل، ومن حصل على الجرعتين والجرعة التعزيزية، يصبح احتياج دخوله إلى المستشفى نادر جدا.

عدم الوصول إلى الرضاء حتى الآن

وناشد حسام عبدالغفار، المواطنين بالمبادرة إلى التسجيل والحصول على اللقاحات، وبخاصة من مضى على تلقيهم التطعيم أكثر من 6 أشهر، مؤكدًا على أن الوزارة لم تصل إلى درجة الرضاء عما قدمته من لقاحات، ولن يتحقق هذا الأمر إلا بعد الوصول إلى كل المستهدفين، ولفت إلى أن مصر تعتبر من الدول القليلة جدا التي حصلت على كل لقاحات كورونا حول العالم، ولديها كميات منها تكفي لكل الفئات المستهدفة، يبقى أن يتحرك المواطنون لتلقي اللقاحات.