حكاية مشهد وقف فيه محمد هنيدي أمام فاتن حمامة.. «سيبت الامتحان عشانه»

7 سنوات مرت على وفاة سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، التي رحلت عن عمر يناهز 83 عامًا، إذ ولدت في مايو 1931، حتى وافتها المنية في يناير 2015، صنعت خلاله تاريخا طويلا وقفت فيه أمام عمالقة الفن، كما ساهمت في الظهور الأول للعديد من الشباب الذين صاروا نجوما يمتلكون الشاشة بعد ذلك، من بينهم النجم محمد هنيدي.

محمد هنيدي تحدث خلال لقائه تلفزيوني سابق مع الفنان أمير كرارة في برنامج «سهرانين» المذاع على قناة «ON» الفضائية، عن بداية معرفته بالفنانة القدير فاتن حمامة واشتراكه في فيلم «يوم حلو ويوم مر»، ليروي عن كيفيه تمثيله مع سيدة الشاشة العربية.

إبلاغ «هنيدي» بتمثيله مشهدا مع الفنانة فاتن حمامة

كشف «هنيدي» عن أنه كان طالبا في معهد السينما، وخلال تأديته أحد الامتحانات التي كان معروفا عن رئيس لجنته أنه صعب المراس وصله نبأ تمثيله مع فاتن حمامة بطريقة مختلفة: «لقينا واحد بيخبط على باب اللجنة وبيقول فيه واحد هنا اسمه محمد هنيدي أبوه تعبان شوية، فخرجت مخضوض، وقولت له انت مين؟، وتعرف أبويا منين؟»، ليكتشف بعدها أنه كان المنتج سيد أحمد، ليبلغه عن مشهد تمثيلي مع الفنانة الراحلة.

وأكد هنيدي أنه أسرع لمغادرة الامتحان من أجل الذهاب لتمثيل المشهد السينمائي مع سيدة الشاشة العربية، «بقوا الناس يقولوا لي والامتحان يا ابني؟، قولت لهم مادة إيه دي فاتن حمامة»، مشيرًا إلى أنه كان مُرشحا من المخرج خيري بشارة.

مقابلة «هنيدي» لسيدة الشاشة العربية

واستكمل حديثه عن لحظة دخول الفنانة فاتن حمامة البلاتوه، «طبعًا كانت لحظة عظيمة أوي إني أشوف فاتن حمامة ساعتها، بعيدًا عن الفيلم وكل حاجة»، مضيفًا أنه عند بداية تأديته للبروفة، استوقفتهم سيدة الشاشة العربية وقالت: «هو مين ده؟»، ولكنها أثنت عليه وتكونت علاقة بينهما من حين لآخر على مدار اليوم، مؤكدًا أنه تشرف عن مقابلته لسيدة الشاشة العربية.