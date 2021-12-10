فيلم الأسطورة فاتن حمامة يعرض ضمن فعاليات المركز القومي للسينما

فيلم الأسطورة فاتن حمامة، من المقرر أن يعرض ضمن فعاليات المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست «زينب عزيز»، ضمن احتفالية فنية كبرى، يجرى تنظيمها عن الفنانة الراحلة فاتن حمامة الملقبة بـ«سيدة الشاشة العربية» وذلك على حسب بيان من المركز القومي للسينما.

فيلم الأسطورة فاتن حمامة سيشهد ندوة تكريم بحضور صانعيه

فيلم الأسطورة فاتن حمامة سيكون من تأليف سناء الشيخ، وإخراج أسامة فهمي، وسيعرض لأول مرة الأحد الموافق 12 ديسمبر الساعة 6 مساء، بمركز ثروت عكاشة الثقافي، الذي من المقرر أن يشرف عليه الكاتب والناقد مجدي الشحري.

وعلمت «الوطن»، أن جدول فعاليات الاحتفالية الخاصة بـ فيلم الأسطورة فاتن حمامة، سيشهد ندوة تقام عرض الفيلم بمشاركه كاتبة السيناريو سناء الشيخ، والمخرج أسامة فهمي ويديرها الكاتب والناقد مجدي الشحري.

فيلم الأسطورة فاتن حمامة يتناول قصة حياتها الفنية والسينمائية

فيلم الأسطورة فاتن حمامة، عبارة عن فيلم تسجيلي عن حياة الراحلة فاتن حمامة، ويتناول الجانب الإنساني والفني في حياة وجه القمر فاتن حمامة، إضافة إلى الجانب السياسي الذي يقدم لأول مرة، من خلال الفيلم التسجيلي الذي حرص قطاع الإنتاج بالتليفزيون المصري علي إنتاجه.

ووجه المركز القومي للسينما، الدعوة لجميع محبي السينما وجمهور الفنانة الراحلة لمشاهدة فيلم الأسطورة فاتن حمامة، بمركز ثروت عكاشة بمدينة السينما.

الفنانة فاتن حمامة تعد واحدة من أهم الفنانات في تاريخ السينما والدراما المصرية والعربية، وقدمت خلال مسيرتها مئات الأعمال الدرامية الناجحة، كان أخرها عام 2000، حينما قدمت مسلسل وجه القمر، وتوفيت بعد عرضه بـ15 عاما، وكانت تزوجت خلال مسيرتها ثلاثة مرات، أبرزها زيجتها من الفنان العالمي الراحل عمر الشريف.