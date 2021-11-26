أبرز الفنانين الفائزين بجائزة فاتن حمامة للتميز قبل كريم عبدالعزيز

ينطلق حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ43، مساء اليوم، ويشهد حفل الافتتاح تكريم النجم كريم عبدالعزيز بجائزة فاتن حمامة للتميز، وذلك تقديرًا لأدواره وأعماله الفنية الثرية، حسبما أُعلن في المؤتمر الصحفي الخاص بالمهرجان منذ أيام.

وقبل كريم عبد العزيز تم منح جائزة فاتن حمامة للتميز للعديد من الفنانين في الدورات السابقة للمهرجان، لعل أبرزهم الفنان سمير غانم، والفنان حسن حسني، والمخرج محمد خان.

وفي السطور التالية نستعرض لكم أبرز الفنانين الحاصلين على جائزة فاتن حمامة للتميز:

الفنان سمير غانم

تم منح جائزة فاتن حمامة من مهرجان القاهرة الدولى السينمائى في دورته الـ 39، للفنان الراحل سمير غانم، ولكن قامت ابنتاه إيمي ودنيا بتسلم الجائزة.

الفنان حسن حسني

حصل الفنان الراحل حسن حسني على جائزة فاتن حمامة للتميز في الدورة الـ40 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، عن مجمل أعماله، وكان التكريم الأخير له قبل وفاته، وعبر «حسني» عن سعادته الشديدة بهذا التكريم كما تأثر بشدة أثناء استلامه الجائزة، وقال باكيًا وقت تكريمه: «أنا سعيد جدًا جدًا أنهم لحقوا يكرمونى وأنا لسه عايش».

الفنان ماجد الكدواني

أما «الكدواني» حصل على جائزة فاتن حمامة في الدورة الـ 39 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، وبعد حصوله على الجائزة، عبر عن سعادته، قائلا: «البركة في ربنا وفيكم كلكم، إحنا اتعلمنا منكم كتير، والحمد لله أن ربنا سامحلي أنى أتفرج، وأشتغل، وأتواجد في بلد عظيم مثل مصر، واهتزيت كثيرا أول ما باعتولي، وقالولي مهرجان القاهرة هيكرمك، لأن كلمة القاهرة تهزني جدًا».

المخرج محمد خان

وفي الدورة الـ 38 من القاهرة السينمائي، تم تكريم المخرج الراحل محمد خان بجائزة فاتن حمامة للتميز، وتم تسليم الجائزة إلى ابنيه، حسن ونادين خان.