معلومات عن عقار إيفوشيلد بعد تعاقد مصر عليه.. 83% مناعة ضد كورونا

قررت هيئة الدواء المصرية منح عقار «إيفوشيلد» المضاد لفيروس كورونا الموافقة على الاستخدام، ودور هذا العقار إعطاء أجسام مضادة لفترات طويلة من الزمن، ونجحت مصر في التعاقد على جرعات تكفي 50 ألف مريض كمرحلة أولية، بحسب تصريحات تلفزيونية للدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان.

ويكشف الدكتور أحمد سالمان، أستاذ تطوير المناعة واللقاحات بجامعة أوكسفورد، خلال اتصال أجراه ببرنامج «من مصر»، على قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، تفاصيل العقار الجديد، وذلك خلال النقاط:

إيفوشيلد عقار وقائي ضد كورونا

1- جرى اعتماد عقار «إيفوشيلد» كدواء وقائي ضد فيروس كورونا جاء بناء على البيانات المتاحة والتجارب السريرية التي أجريت على العقار، والإعلان عنها في ديسمبر الماضي.

2- إيفوشيلد عبارة عن خليط من الأجسام المضادة.

3- العقار يعطي مناعة تتراوح بين 77 لـ 83%.

4- يتميز هذا العقار مقارنة بأي أدوية أخرى بأنه وقائي وليس للعلاج.

5- تستمر الأجسام المضادة في فترة تتجاوز الأجسام المضادة حال تناوله من 6 أشهر لسنة.

6- العقار الجديد سيؤخذ عن طريق الحقن.

العقار يتناوله الممنوعون من اللقاح

7- سيأخذه الأشخاص الذين لا يستطيعون تلقي اللقاح نتيجة لضعف في جهاز المناعة أو لوجود حساسية مفرطة.

8- الأجسام المضادة في العقار الجديد سيتم استخدامها كمناعة سهلة للأشخاص الذين مناعتهم لا تستجيب بصورة ذاتية، وبالتالي سيتم إعطاءها بصورة سهلة تستجيب وتقي من الإصابة.

9- معامل الأمان في الدواء الجديد آمن للغاية.

10- الأجسام المضادة لا تشير إلى أي حساسية أو أي أعراض جانبية، وهي خليط ما بين نوعين من الأجسام المضادة موجودين فقط في بروتين الأشواك بفيروس كورونا وليس لهما تركيب مماثل في جسمنا، وبالتالي الأعراض الجانبية شبه منعدمة.