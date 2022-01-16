«الهلال الأحمر»: لدينا 30 ألف متطوع.. وإنسانية مصر ظهرت خلال «كورونا»

قال الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، إن الجمعية كان لها دور عظيم للغاية في جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، إذ أن الجمعية في الأساس تعمل في مجال الكوارث، ولديها 30 ألف متطوع في 27 فرعا في كل محافظات الجمهورية، كما تُعد الهلال الأحمر الجمعية الوحيدة التي لديها جمعيات في كل المحافظات، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «المواجهة»، الذي يُعرض على قناة «extra news».

الهلال الأحمر تُعد من أقدم الجمعيات في مصر

وأضاف «الناظر»، أن جمعية الهلال الأحمر المصري تُعد من أقدم الجمعيات في مصر إذ تجاوز زمن تأسيسها 100 عام، وظهر دورها بشكل كبير خلال أزمة فيروس كورونا، والمساعدات التي قدمتها للمواطنين ومساندة أجهزة الدولة في هذا الشأن، مؤكدًا أن الجمعية قامت بدخول كل الدور الخاص بالأيتام والمسنين وقاموا بعمليات تطهير وتعقيم، خاصة في الدار التي توجد في أمكان مزدحمة بالسكان، فضلًا عن عمل حملات توعية صحية.

الدعم الاجتماعي للمواطنين خاصة العمالة غير المنتظمة

وأشار المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، إلى أنه تم العمل أيضًا على تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمصابين بفيروس كورونا فضلًا عن الخدمات الصحية، فضلًا عن عمليات الإغاثة الذي يعد دورا أصيلا للجمعية، مشيدًا في الوقت ذاته بالدور الذي لعبته الدولة المصرية خلال جائحة كورونا وتقديم الدعم الاجتماعي للمواطنين خاصة العمالة الغير منتظمة بمرتبات شهرية تساعدهم على الحياة في ظل الجائحة.

الدولة المصرية أظهرت قدرا كبيرا من الإنسانية خلال كورونا

وأوضح الدكتور رامي الناظر، أن الدولة المصرية أظهرت قدرا كبيرا من الإنسانية من خلال المساعدات التي قدمتها لدول العالم خلال جائحة كورونا، مثل إيطاليا وجمهورية الصين الشعبية، فضلًا عن دعم لبنان وعدد من الدول الإفريقية.