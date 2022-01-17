إصابة ابنة الإعلامية لميس سلامة بفيروس كورونا: «الفصل كله اتعدى»

أعلنت لميس سلامة، مذيعة قناة صدى البلد، إصابة ابنتها بفيروس كورونا، مطالبة متابعيها بالدعاء لها لحين التماثل للشفاء.

اكتشفت حالات مصابة في الفصول المجاورة لفصل ابنتي

وكتبت لميس سلامة، على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلة: «بنتي كورونا إيجابي.. اتحايلنا على المدرسة بقالنا أسبوع بنهاتي يمتحنوا الولاد أون لاين بيرفضوا لحد ما الفصل كله بقي كورونا، واخواتهم مخالطين وبينزلوا للفصول التانية وبرضه طلع فيها حالات».

لميس: المخالطين نزلوا المدرسة من غير تعقيم

وتابعت المذيعة لميس سلامة، قائلة: «انهاردة كمان المخالطين ليهم نزلوا بالفعل المدرسة ودخلوا الفصل اللي فيه حالات من غير تعقيم أو أي حاجة.. هل ده ينفع؟.. ادعولي بقي عشان أعصابي بايظة ومرعوبة».

لميس سلامة من مراسلة مع معتز الدمرداش إلى مذيعة في صدى البلد

لميس سلامة، تُشارك في تقديم برنامج صباح البلد، عبر فضائية صدى البلد، وعملت في بداية مشوارها التليفزيوني كمراسلة مع الإعلامي معتز الدمرداش، في البرنامج الشهير 90 دقيقة، عبر قناة المحور، حيث استمر التعاون بينهما سوياً لمدة تجاوزت 10أعوام تقريباً.

لميس سلامة عن معتز الدمرداش: اكتسبت منه خبرات ضخمة

وقالت لميس سلامة، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إن الخبرات التي اكتسبتها من الإعلامي معتز الدمرداش، لن تكتسبها من مذيع آخر، كونه يهتم بالتفاصيل كافة، ويدفع مراسليه دائمًا إلى الأفضل.

يذكر أن المذيعة لميس سلامة، تحرص على اكتشاف المواهب الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تمنح فرصة لهم بعرض موهبتهم أمام الجمهور، فضلاً عن محاورة أبرز المشاهير عبر موقع الفيديوهات تيك توك.