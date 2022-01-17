«الصحة»: 98% من السيدات الحوامل في الرعاية المركزة غير مطعمات

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن أغلبية السيدات الحوامل اللاتي يدخلن المستشفيات ويحتاجن للرعاية المركزة، لم يتلقين أي جرعة من اللقاح وفقا للإحصائية الواردة من دولة اسكتلندا بشان دخول السيدات للمسشتفيات والتي جرى ملاحظتها بصورة عالية.

الصحة: كورونا تمثل خطورة على السيدات الحوامل

وأضاف «عبدالغفار» في منشور على الصفحة الرسمي لوزارة الصحة، أن الدراسة التي أجريت على جميع الحوامل ممن تعرضن للإصابة بفيروس كورونا في استكلندا في الفترة من ديسمبر2020 إلى أكتوبر2021 الماضي، جاءت نتائجها كالتالي:

- 77 % من الإصابة بفيروس كورونا للسيدات جاءت بين غيرالحاصلات على اللقاح.

- 90 % من الحالات التي دخلت المستشفى من السيدات من غيرالحاصلات على أي جرعة من اللقاح.

- 98 % من حالات الدخول للرعاية المركزة من السيدات الحوامل غير مطعمات.

- 450 حالة وفاء أثناء الحمل للأجنة حدثت للأمهات بين غير المطعمات.

مأمونية اللقاح على السيدات الحوامل

وأكد عبدالغفار، أن جميع اللقاحات التي توفرها مصر حاليا معتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى أنه لا توجد أي خطورة على السيدات الحوامل في حالة حصولهن على اللقاح، وأثبت الدراسات التي أجريت مأمونية اللقاح على السيدات الحوامل ولا توجد آثار جانبية تؤثر عليهن حال حصولهن على اللقاح.

اللقاح لا يسبب الإجهاض

وأوضح المتحدث الرسمي، أنه لا توجد خطورة على السيدات الحوامل من أخذ اللقاح ولا يسبب الإجهاض وفقا للدراسات التي نشرت في هذا الشأن، ويجب العمل على حفاظ الجنين لأن هناك حالات تعرضت للإجهاض عند إصابتهن ولم يحصلن على اللقاح.

أهمية الالتزام بالتدابير الوقائية

وكما شدد عبدالغفار، على أهمية الالتزام التام بكافة التدابير الوقائية والاحترازية التي تساعد على تقليل العدوى بفيروس كورونا، بالإضافة إلى الحصول على اللقاح والجرعة التنشيطية التي تساعد على الوقاية من الإصابة بعدوى فيروس كورونا أو متحوراته.