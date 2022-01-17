الصحة: لدينا فائض في لقاحات وأدوية كورونا.. والتهاون سبب زيادة الإصابات

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنّ مصر وفرت اللقاحات المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية، لتطعيم المواطنين الذين يحق لهم الحصول على اللقاح للوقاية من العدوى، وتوفير أدوية علاج كورونا للمصابين بفيروس كورونا داخل مستشفيات العزل أو المصابين الذين يخضعون للعزل المنزلي.

عوامل ارتفاع الإصابات مرة أخرى

وأضاف عبدالغفار لـ«الوطن»، أنّ هناك انتشار كبير لمتحور أوميكرون في الوقت الحالي على مستوى جميع دول العالم، فعدم الحصول على اللقاح وعدم الالتزام بالتدابير الوقائية، من العوامل التي ساعدت على ارتفاع الإصابات خلال الأيام الحالية، ومن المقرر زيادة معدل الإصابات اليومية حال عدم الالتزام بالتدابير الوقائية وعدم الحصول على اللقاح.

وفرة في اللقاحات والأدوية للمواطنين

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أنّ هناك وفرة في الأدوية المستخدمة لعلاج مصابي فيروس كورونا، ولا يوجد أي نقص في أي أدوية تستخدم لتقليل مضاعفات كورونا خلال الفترة الحالية، والصحة لديها مخزون استيراتيجي من الأدوية لجميع الأمراض.

أهمية الحصول على اللقاح للوقاية من كورونا

وأوضح «عبدالغفار»، أنّه يمكن الحصول على جرعة تنشيطية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا أو أحد متحوراته، موضحا أنّ اللقاحات ما زالت ذات فاعلية وخير وسيلة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، وجميع اللقاحات تؤدي الغرض لتقليل المضاعفات الناتجة عند الإصابة بالعدوى.

أهمية الالتزام بالتدابير الوقائية

ونصح المتحدث الرسمي للصحة، بالالتزام التام بالتدابير الوقائية والاحترازية لتجنب الإصابة بالعدوى أو المتحورات الناتجة عن الفيروس، وتتمثل التدابير في «الحصول على اللقاح كاملا، الحصول على الجرعة التنشيطية، التواجد في أماكن ذات تهوية جيدة، التباعد الجسدي والبدني، ارتداء الكمامة، وغسيل اليدين بالماء والصابون أو المطهرات».