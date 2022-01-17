تعاون بين شركة «خالص» ومصر للبترول يتيح السحب النقدي من 1200 محطة وقود

في ضوء التعاون المشترك بين شركة مصر للبترول وشركة «خالص»، للمدفوعات الرقمية التابعة لمجموعة «إي فاينانس»، للاستثمارات المالية والرقمية، تبدأ محطات الوقود التابعة لمصر للبترول، تقديم خدمات شركة خالص للمدفوعات الرقمية، بما فيها التحصيل والسداد الإلكتروني للمشتريات بل والسحب النقدي أيضاً.

وتشمل الخدمات المقدمة من شركة خالص داخل محطات مصر للبترول، خدمة التحصيل والشراء الإلكتروني بجميع محطات الوقود التابعة لشركة مصر للبترول من خلال نقاط البيع (POS) وذلك باستخدام كافة بطاقات الدفع بأنواعها المختلفة، بالإضافة إلى إتاحة خدمة السحب النقدي (CASH OUT) من خلال ماكينات نقاط البيع (POS)، في جميع محطات الوقود التابعة لمصر للبترول.

التوسع في تطبيق آليات التحول الرقمي

وشهد صباح يوم الإثنين الموافق 3 يناير الماضي، توقيع بروتوكول تعاون بين شركة مصر للبترول برئاسة محمد شعبان عبد العاطي وشركة خالص للمدفوعات الرقمية برئاسة إبراهيم سرحان، في إطار الخطة القومية الرامية نحو التوسع في تطبيق آليات التحول الرقمي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة وتحقيق نقلة نوعية وطفرة خدمية خاصة فيما يتعلق بالمدفوعات الرقمية وتمكين المواطنين من سداد كافة مدفوعاتهم إلكترونياً.

وأعرب المهندس محمد شعبان رئيس شركة مصر للبترول، عن اعتزازه بالتعاون مع مجموعة «إي فاينانس»، العملاقة في مجالات التحول الرقمي، ولا سيما شركة خالص التابعة للمجموعة حيث الريادة في خدمات المدفوعات الرقمية، الأمر الذى من شأنه أن يعزز تجربة عملاء محطات وقود مصر للبترول المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

دعم التحول الرقمي عبر تقديم خدمات الدفع والتحصيل والسحب النقدي

من جانبه، أكد إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إي فاينانس»، للاستثمارات المالية والرقمية، ثقته الكبيرة في شركة مصر للبترول وجميع العاملين بها حيث التعاون المثمر لدعم التحول الرقمي، عبر تقديم خدمات الدفع والتحصيل والسحب النقدي، بما يعكس تضافر الجهود والسعي المستمر في التعاون مع مختلف الجهات.

يأتي ذلك في إطار الدور الذى تقدمه شركة خالص التابعة لمجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، في تطوير الخدمات المصرفية الإلكترونية بما يتيح للعملاء إمكانية استخدام ماكينات نقاط البيع في عمليات السحب النقدي، ولا سيما المحطات التابعة لشركة مصر للبترول البالغ عددها 1200 محطة، بما يتيح للمواطنين بدائل متعددة لأماكن السحب النقدي حال صعوبة توافر وسائل السحب المعروفة، طبقاً للشروط والأحكام المحددة من قبل البنك المركزي والمنظمات الدولية.

وتمتلك شركة خالص التابعة لمجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، بنية تحتية عالية التقنية وشبكة إلكترونية واسعة الانتشار في جميع أنحاء الجمهورية ومؤمّنة وفق القياسات العالمية والتي تتوافق مع معايير الأمن القومي لإصدار وتفعيل الخدمات الجماهيرية وتأمين البيانات وتحقيق الشفافية في التحصيل لضمان توصيل كل المتحصلات لأصحابها، كما تقوم بإدارة نقاط البيع مساهمة منها في تسهيل المعاملات المالية بين البائع والمشترى وفقاً للنظم المعمول بها في المؤسسات الدولية ومنها مؤسسة الفيزا كارد الدولية، ومؤسسة الماستر كارد الدولية، والمنظومة المالية المحلية «كارت ميزة».