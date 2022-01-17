«العين الوردية» أحدث أعراض متحور أوميكرون.. الفيروس يخترق العين

مع مواصلة متحور أوميكرون أحدث سلالات فيروس كورونا انتشاره في دول العالم، لا يزال علماء وأطباء يواصلون دراساتهم للوقوف على أعراض المتحور والفوارق بينه وبين السلالات الأخرى، وكان آخرها ما تحدثت عنه طبيبة الأمراض الباطنية في بريطانيا «نينا أسلم»، بأنّ أعراض متحور أوميكرون تصل إلى العينين ويتسبب المتحور في التهاب الملتحمة الذي يسمى بـ«العين الوردية»، وهو التهاب في الملتحمة عبارة عن غشاء رقيق يبطن الجفون من الداخل.

التهاب ملتحمة العين يعني اختراق متحور أوميكرون جسم الإنسان

ونقلت قناة «روسيا اليوم»، عن صحيفة «أكسبريس»، البريطانية تصريحات الطبيبة التي أكدت أن التهاب ملتحمة العين ربما يكون أحد أعراض متحور أوميكرون، إلى جانب الأعراض الأخرى المعروفة عن فيروس كورونا.

وذكرت الطبيبة البريطانية أنه يوجد في العين ما يسمى بـ«مستقبلات خلوية»، وهذه المستقبلات يمكن أن يتوغل من خلالها متحور أوميكرون إلى جسم الإنسان، ومن ثم الإصابة بالفيروس.

نينا أسلم: التهاب ملتحمة العين يظهر لدى أشخاص لا يعانون من أعراض كورونا

وقالت «أسلم»، إنه تلك المستقبلات توجد في الخلايا المبطنة للشبكية وبياض العين والجفون، ولم تستبعد في الوقت ذاته أن يكون التهاب ملتحمة العين، عرض يظهر لدى مرضى لا يعانون من أي أعراض لـ«كوفيد 19».

وخلال الفترة الماضية ومع انتشار متحور أوميكرون بسرعة في العالم يتم الإبلاغ من وقت لآخر عن أعراض مختلفة للمتحور وكان من بينها العينين، إلى جانب ارتفاع درجة الحرارة والسعال المستمر والفقدان أو التغير في حاستي الشم أو التذوق.

علاج الأشخاص الذين يعانون من التهاب ملتحمة العين كمرضى محتملين بـ«كورونا»

وكانت المجلة الكندية لطب العيون نشرت دراسة في مارس 2020 تشير إلى أنّ التهاب الملتحمة يمكن أن يكون أحد أعراض فيروس كورونا.

وسجلت الدراسة ظهور هذه الأعراض على امرأة تبلغ من العمر 29 عامًا، إذ كانت تعاني من أعراض تنفسية طفيفة لكنها عانت من حالة التهاب في الملتحمة، ونظرًا لإصابتها بفيروس كورونا، يتم الآن علاج الأشخاص الذين يعانون من هذه الأعراض كمرضى محتملين.