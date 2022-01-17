«الصحة» تحذر من أعراض فيروس كورونا أوميكرون: «صداع ورشح وعطس»

أعراض فيروس كورونا أوميكرون، تصدرت قائمة تحذيرات وزارة الصحة والسكان في مصر، على مدار الساعات الماضية، حيث حذر الدكتور خالد عبد الغفار، القائم بعمل وزير الصحة من أعراض متحور أميكرون، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بالأمس كاشفا عن الأعراض الأكثر شيوعاً، بالإضافة إلى الأعراض نادرة الحدوث، مروراً بالأعراض الأقل شيوعاً.

أعراض فيروس كورونا أوميكرون

متحور فيروس كورونا أوميكرون يؤدي لظهور أعراض شديدة عند إصابة غير المطعمين بالعدوى، حيث يأتي الرشح، الصداع، العطس، الشعور بالتعب والإجهاد، واحتقان وجفاف الحلق المسبب للألم عند البلع، على رأس قائمة الأعراض الأكثر شيوعاً للاصابة بالمتحور أوميكرون، بينما تأتي الكحة، الرعشة، ارتفاع درجة الحرارة، ضمن الأعراض الأقل شيوعاً، بينما ضيق التنفس، ألم الصدر، وفقدان حاسة الشم والتذوق، تعد من الأعراض نادرة الحدوث عند الإصابة بأوميكرون.

ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا خلال يناير

وشددت «الصحة» على المواطنين، بضرورة تلقى لقاحات فيروس كورونا، والجرعة التنشيطية، والالتزام بالإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار الفيروس، مؤكدة على أن معدلات الإصابة بفيروس كورونا، ارتفعت بشكل ملحوظ خلال يناير الجاري، بعد أن شهدت الأمور حالة من الاستقرار خلال ديسمبر الماضي 2021، ويعد أوميكرون هو المتحور السائد حالياً، يليه في المرتبة الثانية دلتا.

عادات خاطئة توقف عنها لمواجهة كورونا ومتحوراته

وفي سياق منفصل، حذرت وزارة الصحة والسكان المواطنين من اتباع بعض العادات الخاطئة، للحد من انتشار كوفيدـ 19 بمتحوراته، مشددة على عدم استخدام الكمامة ذات الاستخدام الواحد، أكثر من مرة، وعدم تناول المضادات الحيوية دون استشارة الطبيب، والتوقف عن التدخين بكافة أشكاله.

ورفعت الوزارة درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع جائحة فيروس كورونا ومتحوراته، بالمحافظات كافة؛ للوقوف على مستجدات الأمور أولًا بأول، فضلًا عن تقديم سلسلة توعوية من الإرشادات والنصائح الواجب اتباعها؛ للحد من انتشار الفيروس، مخصصة عددًا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين والحالات المعزولة منزليا، بشأن الفيروس المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن ورقم واتس آب، إضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف.