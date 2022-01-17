الصين تكتشف أول إصابة بمتحور أوميكرون في بكين قبل انطلاق الأولمبياد

أعلنت السلطات الصينية، في نبأ عاجل، قبل قليل، اكتشاف أول حالة إصابة بمتحور أوميكرون، أحدث سلالات فيروس كورونا، قبل أسابيع من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية.

وذكرت قناة «العربية» أنّ الحالة التي تم اكتشافها بمتحور أوميكرون في الصين كانت في العاصمة، لتنضم بذلك الصين إلى الدول التي وصلها المتحور الذي جرى اكتشافه قبل نهاية العام الماضي في جنوب أفريقيا.

وكانت مدينة «ووهان»، في الصين أول مدينة في العالم تُعلن اكتشاف فيروس كورونا بنهاية عام 2019، لتصبح بؤرة الوباء الذي انتقل إلى كل دول العالم وتحول إلى جائحة.