هاني الناظر يكشف عن أسباب ظهور قشرة الشعر وعلاجها.. «ملعقة خل كافية»

أكد الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية والرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث، أن هناك ارتباطًا بين فصل الشتاء وظهور قشرة الشعر، لافتًا إلى أن قشرة الشعر تظهر عند معظم الأشخاص بسبب برودة الطقس.

وأضاف استشاري الأمراض الجلدية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين همام مجاهد، ومنة فاروق، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنه كلما زادت برودة الطقس زادت القشرة وازدادت المشكلة، خاصة أن انخفاض درجات الحرارة يؤدي لجفاف الجلد والبشرة بشكل كبير جدا، وتظهر شروخ في طبقات الجلد الخارجية وتنفصل على هيئة قطع وقشور، وهذا الأمر يعاني منه أصحاب البشرة الدهنية أكثر.

التدفئة مطلوبة بشكل كبير جدا طوال فصل الشتاء

وأشار الناظر، إلى أن التدفئة مطلوبة بشكل كبير جدا طوال فصل الشتاء، محذرا من غسل الجلد والشعر بالمياه الباردة: «ليس من الصحيح غسل البشرة والجلد بالمياه الباردة؛ لأنها ستزيد من برودة الجلد بشكل أكبر، ولابد من استخدام المياه الدافئة».

ندرة المياه في الجسم أحد أسباب جفاف البشرة

وحذر الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث، من تجاهل شرب المياه في فصل الشتاء، مضيفًا «قلة وندرة المياه في الجسم، أحد أسباب جفاف البشرة»، مناشدا المواطنين بشرب شرب من 2 ونصف لتر لـ3 لترات مياه في اليوم.

كما أكد استشاري الأمراض الجلدية، أن غسل الجسم والجلد بمياه ساخنة أكثر من اللازم عادة خاطئة، محذرا من عدم تجفيف الجلد بعد الوضوء أو غسل الوجه واليدين عموما: «تجفيف الجلد بين الأصابع ضرورة لمنع نمو الفطريات، ويكون التجفيف بأوراق التواليت للاستخدام مرة واحدة فقط، وليس بالقماش العادي للتخلص من الفطريات نهائيا».

علاج قشرة الرأس يكون باستخدام الأدوية

وأوضح، أن علاج قشرة الرأس يكون باستخدام الأدوية وشامبوهات القشرة، عن طريق تدليك فروة الرأس جيدا بالشامبو، وتركه على الجلد لمدة 5 دقائق قبل شطفه، أو استخدام ملعقة من الخل على مياه دافئة وتدليك الشعر وفروة الرأس وتركه ربع ساعة ثم شطفه جيدا.