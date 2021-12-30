هاني الناظر لـ المواطنين: لا تخرجوا من المنازل إلا للضرورة القصوى

قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، إن حالة الطقس خلال الفترة الحالية، تشهد اضطرابا بشكل كبير حتى الاثنين المقبل، داعيا المواطنين إلى عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى.

الناظر: زيادة المناعة مطلوبة للكبار والصغيرين.. وتناول السلطة الخضراء

ونصح «الناظر»، خلال مداخلة هاتفية بفضائية «إكسترا نيوز»، المواطنين، بضرورة شرب الكثير من الماء، والاهتمام بتناول السلطة الخضراء وعسل النحل صباحا، «زيادة المناعة مطلوبة للكبار والصغار، وتناول السلطة الخضراء، وملعقة عسل نحل كل يوم، تعمل على زيادة الأجسام المناعية في الجسم».

الناظر: بلاش نقعد قدام الدفاية أو نستحمى الصبح ونخرج

وأوضح أنه من الضروري على المواطنين، الالتزام بارتداء الملابس الثقيلة، وعدم الجلوس أمام الدفايات بشكل مكثف، «بلاش نقعد قدام الدفاية، وبلاش نستحمى الصبح ونخرج، وشرب الليمون في الفترة دي مهم، علشان فيتامين سي».

وفند: «بالنسبة لمرضى الحساسية، من المهم أوي، اعتبارا من الليلة دي، ولمدة 4 أيام تناول قرص فيتامين سي، لتجنب الإصابة بأي نزلات برد، وكذا يحميهم من نوبات الحساسية، التي قد يتعرضوا لها جلدية أو صدرية أو جيوب أنفية».

وشدد على ضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، وارتداء الكمامة، ورفع مناعة الجسم، وتحسين الدورة الدموية، والإكثار من شرب عصير الليمون.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني، بيانًا بشأن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة على البلاد، قالت فيه: «خلال الـ72 ساعة الماضية، أصدرت الهيئة النشرات والإنذارات الجوية، بتعرض البلاد لحالة من حالات عدم الاستقرار، إذ يتمركز منخفض جوي على سطح البحر الأبيض المتوسط بقيم ضغطية منخفضة يعمل على اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج وتساقط الأمطار على معظم المناطق من الساحل الشمالي حتى شمال الصعيد».