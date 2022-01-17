المونوريل والأتوبيسات الترددية.. وسائل نقل الجمهورية الجديدة (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «المونوريل والأتوبيسات الترددية.. وسائل النقل في الجمهورية الجديدة»، حيث أوضح أنّ المونوريل والأتوبيسات الترددية هي وسائل النقل العام في الجمهورية الجديدة، وتعمل الدولة على إنهاء تنفيذ أول مونوريل يمتد من العاصمة الإدارية حتى محطة الاستاد بمدينة نصر بأطوال 56.5 كم نهاية العام الحالي.

وصول أول دفعة من القطارات

ولفت التقرير إلى وصول أول دفعة من القطارات المخطط لها العمل على الخط، بعد انتهاء تنفيذه، وتواصل تنفيذ ثاني خط مونوريل يمتد من السادس من أكتوبر حتى وادي النيل في المهندسين، الممتد بأطوال 42 كم والمخطط التشغيل بداية العام المقبل.

وتابع التقرير، أنّ الدولة حريصة في الجمهورية الجديدة على تنفيذ مشروع القطار الكهربائي «السلام - العاصمة الإدارية - العاشر من رمضان»، لبدء التشغيل التجريبي للمشروع، وجار إنهاء أعمال تشطيبات المحطات واستكمال تركيب نظام الإشارات والأعمال الكهروميكانيكية وتركيب البوابات الإلكترونية للدخول والخروج من المحطات.

المشروع يحقق الربط وخدمة تبادل الركاب

وأوضح التقرير أنّ المشروع يحقق الربط وخدمة تبادل الركاب مع الخط الثالث لمترو الأنفاق في محطة عدلي منصور، كما سيربط مع مونوريل العاصمة الإدارية والقطار الكهربائي السريع «العلمين - العين السخنة» الجاري تنفيذه في محطة العاصمة الإدارية.

وأتمّ التقرير، أنّ الجمهورية الجديدة ستكون فيها الأتوبيسات الترددية، أو ما يُعرف بـ«الحافلات السريعة» التي تعمل بالغاز أو الكهرباء بديلا عن الميكروباصات، تسهيلا لانتقالات المواطنين وتقليل الكثافات، وجار التجهيز لتشغيلها على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بعد انتهاء أعمال توسعته بالكامل، وتخصيص حارات منفصلة لمساراته، حيث يعمل وفق زمن تقاطر ثابت ومحطات انتظار يجري الانتهاء منها حاليا.