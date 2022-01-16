«القومية للأنفاق» تدرس السماح لكبار السن باستقلال المونوريل مجانا

قال رئيس القومية للأنفاق، إنَّ الهيئة لم تضع حتى الآن أسعار تذاكر المونوريل سواء مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة أو مونوريل 6 أكتوبر، موضحا أنّ الهيئة تدرس السماح لكبار السن باستقلال قطار المونوريل مجانا.

وأضاف اللواء الدكتور عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، لـ«الوطن»، أنّ العمل في تنفيذ مشروع المونوريل بالعاصمة الإدارية الجديدة و6 أكتوبر يسير بخطواتٍ متميزة، موضحًا أنَّ مشروع المونوريل شرق النيل «العاصمة الإدارية الجديدة»، يمتد من محطة الاستاد بمدينة نصر، وحتى محطة مدينة العدالة في العاصمة الإدارية بطول 56.5 كم، ويشمل 22 محطة، ويُنفّذ من خلال تحالف شركات ‏‏«ألستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب».

والي: المونوريل سيقدم خدمات مميزة لجمهور الركاب

وقال والي، لـ«الوطن»، إن المونوريل سيقدم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، مشيرًا إلى أنَّ نسبة تنفيذ مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة بلغت 31.5% «الأعمال المدنية 36%» تشمل التنفيذ والتوريدات والتصميم، وأنَّ الأعمال الكهروميكانيكية 25.6%، حيث يجرى حاليًا تنفيذ الأعمال الإنشائية للمسار بنسبة 47.2%، وللمحطات بنسبة 16.5%، وجارٍ ‏تصنيع المعدات بنسبة 22.8%.

وأوضح أنّه يتم ‏إجراء الاختبارات عليها تباعًا كما تجرى أعمال التوريدات للمعدات الكهروميكانيكية بنسبة 9%، مؤكدا توريد قطارين لمونوريل العاصمة من إجمالي 40 قطارًا، وأنَّ هناك مخططًا لوصول القطار الثالث، خلال يناير الجاري.

مشروعا مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر يشملان 35 محطة

وأشار والي إلى أنَّ الطول الإجمالي لمشروعي المونوريل بالعاصمة الإدارية الجديدة و6 أكتوبر، يبلغ 98.5 كم، وبعدد 35 محطة، موضحا أن مشروعي قطار المونوريل سينقلان يوميا ما يقرب من 1200 راكب، حيث يتكون قطار المونوريل ‏من 4 عربات، ومن المخطط زيادة عدد ‏العربات إلى 8 عربات مع زيادة الكثافة السكانية ‏بالمناطق العمرانية الجديدة التي يخدمها.‏