الأنفاق: إجراءات صارمة بأماكن تنفيذ مشروعي المونوريل بسبب أوميكرون

قال اللواء الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن الهيئة ممثلة في وزارة النقل، تواصل العمل على تنفيذ مشروعي المونوريل في العاصمة الإدارية الجديدة و6 أكتوبر، مشيرًا إلى أن قطار المونوريل بالعاصمة الإدارية سيتم افتتاحه أمام الجماهير، نهاية مايو 2022، حيث يربط المشروع إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة شرقاً «القاهرة الجديدة - العاصمة الإدارية».

ويساهم المونوريل في العاصمة الإدارية الجديدة في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، لتكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة الاستاد بمدينة نصر ومع القطار الكهربائي بمحطة مدينة الفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة.

والي: قطار المونوريل في 6 أكتوبر يشمل 12 محطة

وأوضح والي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن قطار المونوريل في 6 أكتوبر يشمل 12 محطة، وهي: «أكتوبر الجديدة - المنطقة الصناعية - السادات - جهاز مدينة 6 أكتوبر - نقابة المهندسين - جامعة النيل - هايبر وان - طريق الإسكندرية الصحراوي - طريق المنصورية - طريق المريوطية - الطريق الدائري - وادي النيل»، وسيعمل على تخفيف الزحام المروري.

وأضاف والي، أن قطار المونوريل بـ6 أكتوبر سيقدم خدمة متميزة لجميع الركاب، حيث يمتد بطول 42 كم، بصورة منتظمة، لافتًا إلى أنّ سرعة المونوريل 90 كم/ الساعة، وسيتم تشغيله أمام الجماهير منتصف 2023.

والي: ننفذ إجراءات مشددة لمواجهة المتحور الجديد أوميكرون

وأكد رئيس القومية للأنفاق، على تنفيذ الهيئة إجراءات مشددة بجميع أماكن مشروعي المونوريل في العاصمة الإدارية الجديدة و6 أكتوبر، بسبب المتحور الجديد أوميكرون، مؤكدًا أن مشروع المونوريل في العاصمة الإدارية الجديدة يبلغ طوله 56.5 كم، ويشمل 22 محطة.

وتابع والي، أن مشروعي قطار المونوريل يتم تنفيذهما طبقًا للمواصفات العالمية، مؤكدًا أنه سيتم توريد ما يقرب من 70 قطار لمشروعي المونوريل، بواقع 40 قطارا لقطار لمشروع المونوريل في العاصمة الإدارية، و30 قطارا لمشروع المونوريل بـ6 أكتوبر.