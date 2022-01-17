يحيى حقي.. رائد القصة القصيرة (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «يحي حقي .. رائد القصة القصيرة»، ففي مثل هذا اليوم، وُلد رائد القصة القصيرة مبدع أثرى بكتاباته فن الرواية، اقترب من الجذور وأبدع قصصا خالدة وأثّر في جيل كامل من المبديعن، هو الأديب الكبير يحي حقي.

تلقى تعليمه الأول في كتاب السيدة زينب

وجاء في التقرير: «ولد يحيى حقي في 17 يناير عام 1905 في حي السيدة زينب، وتلقى تعليمه الأول في كتاب السيدة زينب والتحق عام 1912 بمدرسة والدة عباس باشا الأول الابتدائية ثم مدرسة الحقوق السلطانية العليا بجامعة فؤاد الأول، وانخرط في المحاماة ودرس في معهد الحقوق بالقاهرة وتخرجه فيها عام 1925م وقضى عمره كله في الخدمة المدنية وعمل بالسلك الدبلوماسي، وعيّن في منصب مستشار بدار الكتب والوثائق القومية.

«قنديل أم هاشم» أهم روايات يحيى حقي

وذكر التقرير أهم أعمال يحيى حقي، وهي روايات «خليها على الله، صحي النوم، يا ليل يا عين، تراب الميري، وعطر الحبايب»، وتعتبر أهم رواية نالت نصيبا كبيرا من الشهرة الكبيرة وترجمت للغات كثيرة وتحولت إلى فيلم سينمائي، هي روايته «قنديل أم هاشم».

جوائز مهمة في مشوار يحيى حقي

واختتم التقرير، أنّ يحيى حقي ناقش في روايته ببساطة الصراع بين الحضارة والرقي والخرافة، وحصل على العديد من الجوائز المهمة، ونشر العديد من القصص القصيرة والمقالات التي حفرت له مكانة في الأدب العربي، ليلقب بعد ذلك برائد القصة القصيرة.