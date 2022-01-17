إطلاق الأكاديمية الأفريقية للطب الرياضي.. و«الصحة العالمية» تشيد بمصر

شهد أحد فنادق القاهرة قبل قليل، إعلان افتتاح الأكاديمية الأفريقية للطب الرياضي وعلوم الرياضة، بمشاركة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور حازم عبدالمحسن خميس، مدير مستشفى وادي النيل، وممثلين عن منظمة الصحة العالمية، واللواء أحمد ناصر، رئيس الاتحادات الأفريقية «الأوكسا»، وعدد من سفراء الدول الأفريقية.

أهداف الأكاديمية الأفريقية للطب الرياضي

وتهدف الأكاديمية إلى تعزيز الطب الرياضي في الدول الأفريقية، ونشر ثقافة وعلوم الطب الرياضي، وتدريب الأطباء عليه، ومتابعة المستجدات، فضلا عن التعاون مع الدول العربية والأفريقية والدولية في هذا الصدد، والتميز في الخدمات الرياضية عبر تطوير عناصر المنظومة، وتوفير الخدمات المعرفية بأعلى جودة.

ومن المُقرر إصدار مجلة علمية بعد افتتاح الأكاديمية، يكتب فيها نخبة من الأساتذة والأطباء المتخصصين في مجالات الطب الرياضي.

الصحة العالمية تشيد بالقيادة المصرية: حكيمة وتحترم كرامة الإنسان

وقالت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إنّ هناك رؤية وقيادة حكيمة للقيادة المصرية لدعم الأنشطة الرياضية، موضحة أنّ مصر تعاملت مع جائحة كورونا بتوازن، مع احترام كرامة الإنسان من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والرياضية والروحية.

وأضافت ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، خلال مشاركتها في المؤتمر الصحفي، أنّ مصر من الدول السبّاقة في تحقيق النشاط البدني على أعلى مستوى، مهنئة مصر بنجاح منتدى شباب العالم الذي استضافته مدينة شرم الشيخ الأسبوع المنصرم.

وأشارت القصير، إلى أنّ منظمة الصحة العالمية تشيد بتجربة الحكومة المصرية في التغطية الصحية الشاملة، والتأمين الصحي الشامل، وتقليل الأمراض، مشيرة إلى أنّ النشاط البدني أحد العوامل الأساسية لتقليل الأمراض مثل القلب والأمراض التنفسية والدم والأمراض السرطانية.

وأعرب الدكتور كونستنت رو، رئيس الاتحاد الأفريقي للطب الرياضي، عن شكره لوزارة الشباب والرياضة المصرية، ومستشفى وادي النيل، للاهتمام بمجال الطب الرياضي، ودعم تشجيع هذا المجال في القارة الأفريقية.

وأضاف رو، في كلمة ألقاها نيابة عنه عضو في المكتب التنفيذي للاتحاد، أنّ الأكاديمية سيكون لها دور علمي مهم على مستوى القارة، في مختلف المجالات، من تغذية للأمور الطبية، والأمور المتعلقة بمكافحة المنشطات وغيرها.

رئيس الاتحادات الأفريقية: مصر استكملت 85% من بنية استضافة الدورات والألعاب الأوليمبية

وأعرب اللواء أحمد ناصر، رئيس الاتحادات الأفريقية «أوكسا»، عن فخره كمصري بأن تبدأ أكاديمية الطب الرياضي الأفريقي عملها في مصر، موضحا أنّ الدولة أنهت أكثر من 85% من البنية الأساسية لاستضافة الدورات والألعاب الأوليمبية، وتستكمل باقي الاحتياجات في الفترة المقبلة.

ولفت ناصر، خلال كلمته في المؤتمر، إلى وجود 33 رئيسا مصريا للاتحادات الأفريقية الرياضية، مع توفير المقرات اللازمة، فضلا عن الدعم الكامل بين الدولة المصرية والاتحادات، موجّها الشكر للقيادة السياسية، ورئيس الوزراء، ووزير الشباب والرياضة لدعم الاتحادات الأفريقية.