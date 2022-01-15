الصحة العالمية لـ «الوطن»: لم نوص بعلاج مصابي كورونا بـ«سوفالدي»

أكدت الدكتورة رنا الحجة، مديرة ادارة البرامج بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم الشرق المتوسط، أن منظمة الصحة العالمية لم توص باستخدام عقار سوفالدي لمرضي فيروس كورونا، وأوضحت أن الدراسات والأبحاث على هذا العقار غير كافية لمنحه للمصابين بفيروس كورونا، وهناك مجموعة من أدوية أخري مخصصة لذلك.

وقالت الدكتورة رنا الحجة فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن عقار «سوفالدي» دواء مخصص لمرض الكبد الفيروسي، وهناك تجارب أُجريت لعلاج مصابي كورونا به لكن لم نوص به حتى الآن.

سوفالدي دواء لمرض الكبد الفيروسي

وقال الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن على مرضي كورونا الرجوع لبروتوكول العلاج المعتمد من وزارة الصحة وعدم الإنسياق وراء أى أدوية يجرى ترويجها على السوشيال ميديا أو غيرها.

وكان رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أكد أن اللجنة رفضت التوصية باستخدام عقار «سوفالدي» لعلاج مصابي كورونا، ولم يتم وضعه فى بروتوكول العلاج داخل مصر، لافتا إلى أن العقار لا يأت بنتائج في حالات كورونا، وهناك تشديدات وتوجيهات بالالتزام بالبروتوكول العلاجي الخاص بالفيروس المستجد داخل مستشفيات العزل الصحي في مصر.

أزمة طبيب وائل الإبراشي

وفي سياق متصل، قال الدكتور شريف عباس، الطبيب المعالج للإعلامي الراحل وائل الإبراشي، إن كافة الأدوية التى تم استخدامها لعلاج الإبراشي مسجلة بوزارة الصحة منذ فترة وليست جديدة، لافتا فى تصريحات تليفزيونية له أنه يعذر أرملة الراحل وائل الإبراشي قائلا «ربنا يصبرها حد فهمها غلط ومش هسيب حقي».

وكانت نقابة الأطباء فتحت تحقيقا مع الدكتور شريف عباس، بشأن ما تردد عن أنه منح علاجا خاطئا ، منه عقار سوفالدي للإعلامي الراحل وائل الإبراشي الذى كان يعاني من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، ما تسبب في تدهور صحته.