الأزهر يكرم «هاني عبدالجواد» لتميزه في جراحات العمود الفقري الخطرة

أعرب الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر عن بالغ تقديره لجهود أساتذة طب الأزهر في خدمة المجتمع ورفع المعاناة عن المرضى، مقدمًا الشكر للدكتور هاني عبدالجواد استشاري جراحات العمود الفقري بكلية طب البنات بالجامعة على ما يبذله من جهد في عمليات جراحات اعوجاج وتحدب العمود الفقري.

تكريم جامعة الأزهر

وعبر الدكتور «هاني»، عن بالغ شكره للجامعة التي يفخر بالانتماء إليها ولقياداتها برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، على تكريمه بمنحه شهادة تقدير، وهي الجامعة التي تعمل على تكريم المتميزين مشيرًا إلى أنه شرف بتكريم مجلس الجامعة في 2019م، وكذا في 2014، موضحًا أنّ الحالات التي قام بعلاجها أكثرها كان يعاني من تشوه واعوجاج في العمود الفقري، وأخطرها حالة «وعد»، نظرًا لصغر سنها ووزنها، إلا أنه تمكن من إجراء جراحة دقيقة نجحت بنسبة 100% مما أدى إلى تغير شكلها العام، وحالات أخرى وصلت للتشوه وفقدت الأمل ثم تغيرت حياتهم للأفضل، مشيرًا إلى أنّ تشوهات العمود الفقري تشيع بين الأطفال في مرحلة النمو ويمكن اكتشاف ذلك من خلال برامج مسح تعمل على اكتشاف بعض الأمراض المبكرة.

الجوائز العلمية

يشار إلى أنّ الدكتور هاني حاز العديد من الجوائز العلمية المحلية والدولية منها جائزة المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط من «مجموعة العمود الفقري السويسرية»، عن أحد أبحاثه في تشوهات العمود الفقري للشباب، وجائزة من المنظمة الأمريكية لتشوهات العمود الفقري في 2018م عن جراحي العمود الفقري بأفريقيا، وجائزة أفضل بحث في جراحات اعوجاج العمود الفقري من جامعة مونتريال بكندا في 2016 و تدرب علي رئاسة المؤتمرات في سويسرا و ترأس مؤتمر جراحات العمود الفقري للمجموعة السويسرية في 2016، و يعمل كمراجع أبحاث لأحد أكبر مجلات جراحة العمود الفقري بالعالم «Spine Journal».

وحصل «هاني»، علي عدة زمالات علمية منها زمالة جراحة العمود الفقري للأطفال والكبار من جامعة مونتريال بكندا، كما نال منحة دراسية من مؤسسة سان جوستين بكندا سنة 2013، و فاز بزمالتين في مؤسسة كليفلاند بالولايات المتحدة الأمريكية الأولى عام 2007 والثانية عام2012، وسبق تكريمه في مجلس جامعة الأزهر عام 2019 تقديرًا لتميزه العلمي.