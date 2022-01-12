«الأزهر للفتوى» يستقبل وفد برلمان طلائع القاهرة ضمن مبادرة «نور فكرك»

استقبل مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بمقر مشيخة الأزهر الشريف، وفد برلمان الطلائع والشباب الممثل لمحافظة القاهرة، والتابع لوزارة الشباب والرياضة.

ويعد الفوج هو الـ21 ضمن أفواج برلمان الطلائع والشباب التي زارت مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في إطار مبادرة «نور فكرك.. ابنِ وعيك»، التي دشنها برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية التابع لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، مع وزارة الشباب والرياضة، بمركز التعليم الميداني التابع لوزارة الشباب والرياضة، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف.

معايير اختيار شريك الحياة

وقد حاضر خلال اليوم التدريبي، الشيخ معاذ عبد الرحمن شلبي، والشيخ محمود عويس، عضوا الفتوى بمركز العالمي للفتوى الإلكترونية بمشيخة الأزهر الشريف.

وتحدث المحاضرون خلال اليوم التدريبي عن العديد من المفاهيم، أهمها: أهم معايير اختيار شريك الحياة، وكيفية توظيف المشاعر وإدارتها، وأهم ضوابط علاقة الرجل بالمرأة في فترة الخطوبة، وأهمية تكوين الأسر دينيًّا ومجتمعيًّا وتربويًّا.

كما تحدثوا عن الغاية من خلق الإنسان، وكيفية تعزير اليقين والإيمان، وأهم حيل المشككين في الدين وكيفية مواجهتها بعلم وإيمان ووعي.

جولة للشباب داخل مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية

واستمع المحاضران للشباب وأجابا عن أسئلتهم واستفساراتهم، كما عُقد نشاط تفاعلي وتنافسي بين أعضاء البرلمان حصّلوا من خلاله استفادات فكرية ودينية وإبداعية.

واختتمت فعاليات اليوم بجولة تفقدية داخل مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، وتسلم أعضاء البرلمان شهادات بحضور اليوم التدريبي للمبادرة.

جدير بالذكر أن مبادرة «نور فكرك .. ابنِ وعيك» تأتي ضمن المشاريع الجديدة التي دُشنت بالتعاون بين الأزهر الشريف ووزارة الشباب والرياضة؛ بهدف زيادة الوعي الديني والمجتمعي الصحيح، وبناء العقول بالمعرفة والعلم، وتواصل علماء الأزهر الشريف مع طلائع وشباب البرلمان، وسماع آرائهم وتساؤلاتهم حول القضايا الدينية والحياتية المختلفة.

مبادرة «نور فكرك .. ابنِ وعيك»

وعقد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية العديد من اللقاءات والندوات وورش العمل في كل محافظات مصر وربوعها، شملت الجامعات والمدارس والمعاهد ومديريات التربية والتعليم، ودواوين المحافظات وفروع المجلس القومي للمرأة، والجمعيات الأهلية، والمستشفيات والمراكز الطبية، ومراكز الشباب وقصور الثقافة، والرائدات الريفيات والتجمعات البدوية.

وشهدت هذه اللقاءات تواجدًا كثيفًا من كل الأعمار، وبلغ عددها 46 ألف لقاء، واستفاد منها نحو 3.9 مليون مواطن في كل أنحاء الجمهورية.