دفن جثمان طالبة الأزهر التايلاندية في مقابر الجالية.. توفيت في حادث

قال مصدر بمكتب إنهاء جنازات متعاقدة معه سفارة تايلاند في القاهرة، إن المكتب انتهى من إجراءات دفن داراني ماديلي، في العقد الثالث من العمر، طالبة بجامعة الأزهر، والتي لقيت مصرعها في حادث انقلاب سيارة في شارع الهرم.

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الفتاة مقيمة في القاهرة من أجل الدراسة في الأزهر الشريف، موضحا أن السفارة طلبت من المكتب الخاص بإنهاء إجراءات الجنازات بدفن الطالبة في المقابر الخاصة بالطلبة التايلانديين في منطقة الأباجية وهي مقابر تابعة للجالية التايلاندية في القاهرة، حيث توجد أعداد كبيرة من الطلبة التايلانديين مقيمين في القاهرة من أجل الدراسة في الأزهر الشريف ومن يلقى مصرعهم يتم دفنه في تلك المقابر.

بداية البلاغ

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا بمصرع طالبة وإصابة اثنين آخرين في حادث انقلاب سيارة ملاكي في شارع الهرم، وبالانتقال تبين انقلاب سيارة ملاكي في شارع الهرم، وأسفر الحادث عن مصرع فتاه تدعى داراني ماديلي في العقد الثاني من العمر طالبة وتحمل جنسية دولة تايلاند، كما تبين إصابة صديقتها وسائق السيارة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الهرم للعلاج، ونقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب مفتش الصحة للكشف الظاهري وصرحت بالدفن

التحفظ على السيارة

ورفع رجال المرور بالجيزة حطام السيارة وسيَّروا الحركة المرورية، ونقلوا السيارة إلى قسم شرطة الهرم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب لجنة فنية لفحص السيارة لمعرفة سبب الحادث، كما قررت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة تمهيدا لتفريغها لبيان سبب الحادث، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.