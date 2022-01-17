السجن 5 سنوات للمتهم في قضية الاعتداء بالضرب على «سيدة الوراق»

قضت محكمة جنح الوراق، في جلستها، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار محمد معبد، بمعاقبة المتهم بالضرب واستعراض القوة بحق شقيقة زوجته، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«سيدة الوراق»، بالسجن 5 سنوات وتغريمه مبلغ مالي 20 ألف جنيه، كما قررت المحكمة الزام المتهم بدفع تعويض 20 ألف جنيد للمدعي بالحق المدني.

وكان ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء مدحت فارس، ألقوا القبض على المتهم بصفع «سيدة الوراق»، عقب رصد إدارة المتابعة تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يظهر خلاله أحد الأشخاص يعتدي على إحدى السيدات ويكرهها على الاعتذار.

وتوصلت تحريات العميد هاني شعراوي رئيس قطاع الشمال إلى وصول بلاغا للعميد محمد سلامة مأمور قسم شرطة الوراق بالجيزة، من ربة منزل بتضررها من زوج شقيقتها «وائل»، له معلومات جنائية، واتهمته بالاعتداء عليها بالضرب وإصابتها بكدمة في الوجه، لوجود خلافات بينه وبين زوجته «شقيقة المجنى عليها».

وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم هاني مندور ومعاونه النقيب أحمد ماهر من ضبط المشكو في حقه، وأقر بارتكابه الواقعة والتعدي على المجني عليها كما جاء بمقطع الفيديو، بسبب تدخلها في الخلافات بينه وبين زوجته.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق وأحالته بدورها للمحاكمة.