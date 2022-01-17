مستشار وزير التموين: قرار دمغة الذهب بالليزر لن يؤثر على أسعار القديم

كشف الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، أنّ دمغة الذهب الجديدة لن تؤثر على مصير الذهب القديم أو على سعر الجرام في المشغولات الذهبية بالدمغات القديمة التي يمتلكها التجار والمواطنون أو المشغولات الذهبية المنتجة حديثا المدموغة بالليزر.

هل تؤثر دمغة الذهب الجديدة على مصير الذهب القديم ؟

وأكد مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن دمغة الذهب الجديدة لن تؤثر على سعر الذهب القديم، قائلا: «مفيش حاجة اسمها سعر الذهب الجديد وسعر الذهب القديم، لأنه في الأصل ذهب وله سعر عالمي»، موضحا أنّ الفرق بين الذهب المدموغ وغير المدموغ هو أنه يمنع التزوير تماما.

وأضاف «فرج»، أنّ هناك فرصة أمام التجار حددها الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن قيامهم بتحويل المشغولات التي لديهم ودمغها بالليزر، أما فيما يتعلق بما يمتلكه المواطنون قال فرج: «لا يوجد أي إجراء إجباري للمواطنين لأن مصير الذهب القديم الذي يمتلكونه يتساوى في جودته وسعره وقيمته بالمشغولات الذهبية الجديدة».

وأوضح أنّ ما يحدث الأن من دمغ الذهب بالليزر، يتم وفقا لأحدث التكنولوجيا العالمية المستخدمة في أسلوب الدمغ العالمي الحديث، مؤكدا أن دمغ الذهب بالليزر يوقف أي محاولات غش.

البيانات التي تتضمنها دمغة الليزر على الذهب

وأوضح مستشار وزير التموين، أنّ الدمغ بالليزر يعتبر شهادة ميلاد لكل قطعة ذهبية، حيث تحتوي البيانات على عدة معلومات تشمل «تاريخ التصنيع وعيار الذهب».

وشدد مستشار وزير التموين على أنّ دمغة الذهب القديمة لن يتم إلغائها كما يتردد، قائلا: «الدمغة القديمة هي دمغة حكومية سليمة، وكل ما يحدث هو تطور في الدمغات فقط من خلال مواكبة التكنولوجيا العالمية لدمغ الذهب بالليزر».