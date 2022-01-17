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محمود مسلم

التموين تخفّض قيمة رسوم تثمين المعادن بنسبة 0.5%

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الوطن
09:43 ص | الإثنين 17 يناير 2022
الدكتور علي المصيلحي - وزير التموين

الدكتور علي المصيلحي - وزير التموين

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، القرار رقم 225 لسنة 2021، بخفض قيمة رسوم تثمين المعادن الثمينة بجميع أنواعها، والمشغولات المصنعة من المعادن غير الثمينة أو المطعمة بالفضة، أو المغطاة بقشرة ملصقة من الذهب أو الفضية أو البلاتين لتكون بنسبة (0.5%) من قيمة الأصناف والمشغولات بحد أدنى 20 جنيها، وتعفي من الرسوم الأصناف والمشغولات الواردة من المحاكم أو النيابات أو الشرطة.

ونشر القرار في الوقائع المصرية.

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