التموين تخفّض قيمة رسوم تثمين المعادن بنسبة 0.5%

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، القرار رقم 225 لسنة 2021، بخفض قيمة رسوم تثمين المعادن الثمينة بجميع أنواعها، والمشغولات المصنعة من المعادن غير الثمينة أو المطعمة بالفضة، أو المغطاة بقشرة ملصقة من الذهب أو الفضية أو البلاتين لتكون بنسبة (0.5%) من قيمة الأصناف والمشغولات بحد أدنى 20 جنيها، وتعفي من الرسوم الأصناف والمشغولات الواردة من المحاكم أو النيابات أو الشرطة.

ونشر القرار في الوقائع المصرية.