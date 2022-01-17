الحماية المدنية تسيطر على حريق محل أحذية بكفر الشيخ دون خسائر بشرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بكفر الشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، من السيطرة على حريق نشب في محل أحذية بشارع الجمهورية بمدينة كفرالشيخ، دون خسائر في الأرواح، ومنع امتداده للمحلات المجاورة، وتبين من المعاينة الأولية أن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائي.

وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، برئاسة المحاسب بنصر عبدالهادي، إشارة بنشوب حريق بمحل أحذية بشارع الجمهورية بمدينة كفر الشيخ، ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بسرعة انتقال الحماية المدنية لموقع الحريق، وفصل التيار الكهربائي، وانتقال نواب رئيس مدينة كفر الشيخ، لمتابعة أعمال إخماد الحريق.

4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق

ودفعت قوات الحماية المدنية بـ4 سيارات للدفاع المدني، كما كلف محافظ كفر الشيخ، المهندسة عايده، السكرتير المساعد، والمكلفة بتسيير أعمال مجلس مدينة ومركز كفر الشيخ بسرعة المتابعة، للاطمئنان على سلامة المواطنين والعاملين بمحل الأحذية، وتقديم تقرير يشمل أسباب الحريق، وتقدير الخسائر.

اصطدام سيارة بأحد الأعمدة

وفي سياق مختلف، اصطدمت سيارة بأحد أعمدة الإنارة الواقعة على رافد الطريق الدولي الساحلي بالقرب من قرية المرابعين، وأحدثت تلفيات في بعض الأعمدة والرصيف ما أدى لانقطاع التيار الكهربائي في المنطقة، وذلك بسبب السرعة الزائدة خلال سقوط الأمطار.

وحذرت إدارة المرور السائقين من تخطي السرعات في الشتاء خاصة على الطرق الرئيسية والدولية لعدم وقوع حوادث، كما ناشدت باتباع تعليمات المرور حفاظا على حياة السائقين.