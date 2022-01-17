لماذا استهدف الحوثيون منطقة «مصفح» الصناعية الإماراتية؟

تكتسب منطقة مصفح الصناعية في الإمارات أهمية اقتصادية كبيرة، ولعل هذا ما جعلها هدفًا لجماعة الحوثيين في اليمن، إذ أعلنت شرطة العاصمة الإماراتية «أبوظبي»، اليوم، وقوع 3 انفجارات في خزانات محروقات بترولية في المنطقة، وهو الهجوم الذي تبنته جماعة الحوثيين في اليمن، وأكّده التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أنّ الهجوم نُفذ بطائرتين مُسيرتين عُثر على حطامهما في منطقة الحادث، الذي تسبب في «حريق بسيط» بموقع تابع لمطار أبوظبي، الأمر الذي اعتبره التحالف العربي عدوانا كبيرا.

منطقة مصفح الاقتصادية وأهميتها

وترصد «الوطن»، في النقاط التالية أهم المعلومات عن منطقة مصفح الاقتصادية وأهميتها:

- تقع منطقة مصفح الصناعية جنوب غرب أبوظبي.

- تعد من أهم المناطق الاقتصادية في الإمارات.

- تضم عديد من المصانع وميناء.

- تضم شركات صناعية وشركات للسيارات.

- تحتوي على أقدم ميناء في الإمارات.

- تضم عددًا من العقارات السكنية والتجارية.

- تقسم إلى 5 مناطق صناعية هي «إيكاد 1» التي تضم المجمعات المتخصصة في الصناعات الهندسية الثقيلة.

- تضم منطقة «إيكاد 2» المجمعات المتخصصة في الصناعات الخفيفة والمتوسطة.

- «إيكاد 3» تضم الصناعات الخفيفة والمتوسطة وبعض الشركات الدولية.

- «إيكاد 4» هي منطقة متخصصة في الصناعات التكنولوجية المتطورة.

- أما «إيكاد 5» التي تضم المجمعات المتخصصة في صناعة السيارات.

- تحتوي «إيكاد 5» على معارض ومراكز صيانة لعلامات السيارات العالمية.

«التحالف العربي»: رصدنا تحرك طائرات مسيرة من مطار صنعاء

وذكر بيان للتحالف العربي عقب الهجوم، أنّ طائرات مسيرة تم رصدها تتحرك من مطار العاصمة اليمنية صنعاء الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين، مؤكّدًا رصد تصعيد عدائي من قبل الجماعة، في إشارة إلى الهجوم الذي وقع اليوم.

وتوجهت السلطات المختصة إلى موقع الحادث لإجراء التحقيقات اللازمة في هجوم مصفح، والوقوف على ملابسات الهجوم، بحسب ما أعلنته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية «وام».