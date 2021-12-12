الجيش الوطني اليمني يسقط طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون على الحديدة

أسقط الجيش الوطني اليمني، أمس السبت، طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون في مديرية الجراحي بمحافظة الحديدة، الواقعة على ساحل البحر الأحمر، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال المركز الإعلامي لـ «ألوية العمالقة»، نقلا عن مصدر عسكري، إن القوات المشتركة اليمنية، رصدت الطائرة الحوثية تحلق فوق مواقع القوات المشتركة استهدفتها بالسلاح المناسب.

مقتل 3 يمنيين جراء انفجار لغم أرضي زرعه الحوثيون بـ مديرية خب

وكان 3 يمنيين قتلوا وأصيب 5 آخرون، أمس السبت، جراء انفجار لغم أرضي زرعه الحوثيون بالخط الرابط بين مأرب ومنطقة اليتمة بمديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.

وقال مصدر محلي لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، إن اللغم انفجر عقب مرور سيارة كان يستقلها الضحايا.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية «التحالف العربي»، أعلن أمس السبت، تنفيذ 36 عملية استهداف ضد الحوثيين في مأرب الواقعة وسط اليمن، وقال «التحالف»، إن الاستهدافات في مأرب دمرت 20 آلية عسكرية ووحدات تحكم لمسيرات.

وأسفرت الاستهدافات، إلى تكبيد الحوثيين خسائر بشرية تجاوزت 190 عنصراً، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكان الفريق الركن علي محسن صالح نائب الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، أجرى، أمس السبت، اتصالاً هاتفياً بوزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم علي حيدان، للاطلاع على الأوضاع الأمنية والجهود المبذولة في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار للمواطنين بالمناطق والمحافظات المحررة.

وفي سياق آخر، أشار مصدر في الإدارة العامة لمطار عدن الدولي، إلى أسباب تأخر وصول الرحلات إلى المطار، قادمة من القاهرة وبومباي وعمان، موضحا أن منظومة إضاءة مدرجات المطار تعرضت لخلل فني أخرجها عن الخدمة، ما تسبب في انعدام الرؤية الليلية أمام الطائرات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.