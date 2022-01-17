السيطرة على حريق بمطار أبوظبي وقوات التحالف تتهم الحوثيين بشن الهجوم

أعلنت وسائل إعلام محلية بأبو ظبي، السيطرة بشكل كامل على حريقين بالمصفح ومطار أبوظبي، وأشارت إلى عدم وجود أضرار جراء الانفجار الذي وقع بالمنطقتين.

وكانت شرطة أبوظبي، أكدت قبل قليل، اندلاع حريق نتيجة وقوع انفجار في 3 صهاريج لنقل المحروقات البترولية في منطقة المصفح، فيما تشير التحقيقات الأولية إلى أنه ربما تكون طائرات مسيرة دون طيار استهدفت الصهاريج، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية «وام».

حركة المطار لم تتأثر

ووفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية، أفادت شرطة أبو ظبي أن الحريق بسيط ووقع في منطقة الإنشاءات الجديدة بمطار أبوظبي الدولي، لكنه لم يؤثر على حركة الطيران .

وكشفت الشرطة أن انفجار الصهاريج الثلاثة ناجم عن حريق وقع في منطقة «آيكاد 3»، في المصفح بالقرب من خزانات شركة أدنوك البترولية، وأكدت الشرطة أن الجهات المختصة أُرسلت للتعامل مع الحريقين وأشارت إلى أنها فتحت تحقيقا موسعا لمعرفة أسباب الحادثتين.

وفى سياق متصل أفادت وكالة رويترز وفقا لقناة العربية، بأن ميليشيا الحوثي تقول إنها شنت هجومًا على دولة الإمارات .

تحالف دعم الشرعية يعلن رصد مسيرات مفخخة من صنعاء

ونشرت قناة العربية عن قوات التحالف العربية التي تقودها المملكة العربية السعودية، أنها رصدت تصعيدا عدائيا باستخدام عدد من المسيرات من قبل ميليشيا الحوثي، انطلقت من مطار صنعاء الدولي .

جماعة الحوثي بصدد الإعلان عن تنفيذ عمليات في الإمارات

بيان مهم للقوات المسلحة للإعلان عن عملية عسكرية نوعية في العمق الإماراتي خلال الساعات القادمة. — العميد يحيى سريع (@army21ye) January 17, 2022

وفى الشأن ذاته، أعلنت جماعة «أنصار الله»، باليمن، عبر حساب المتحدث العسكري باسم الحوثين، أنّها بصدد الإعلان عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية في العمق الإماراتى خلال الساعات المقبلة.