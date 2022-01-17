انفجار 3 صهاريج نفط في الإمارات.. وحريق بمطار أبوظبي

أعلنت شرطة العاصمة الإماراتية أبوظبي، وقوع انفجار في 3 صهاريج لنقل المحروقات البترولية في منطقة المصفح، فيما تشير التحقيقات الأولية إلى أنّه ربما تكون طائرات مسيرة دون طيار استهدفت الصهاريج، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية «وام».

حريق بسيط في مطار أبوظبي

وذكرت الشرطة في أبوظبي كذلك، أنّ «حريق بسيط» وقع في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي، لكنها أكدت عدم وقوع أضرار جراء الحادث.

انفجار 3 صهاريج نقل محروقات بترولية

وذكرت شرطة أبو ظبي أنّ حريقا اندلع صباح اليوم ما تسبب في انفجار 3 صهاريج نقل محروقات بترولية في منطقة مصفح آيكاد 3 قرب خزانات آدنوك.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أنّ التحقيقات الأولية لفتت إلى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات دون طيار وقعتا في المنطقتين، لافتة إلى أنّهما ربما تكونان تسببتا في الانفجار والحريق.

وأوضحت الوكالة كذلك أنّه جرى إرسال جهات الاختصاص وجارٍ التعامل مع الحريق.