5 نصائح لمساعدة طفلك على مواجهة «التنمر».. احذر الانتقام

وجهت وزارة الصحة والسكان، عدة إرشادات للوالدين لمساعدة الطفل على مواجهة التنمر، وذلك من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، على النحو التالي:

- يجب التحاور مع الطفل بشكل دائم وبهدوء، لمعرفة سبب التنمر عليه، ودعمه بشكل دائم، ليلجأ إليك عند مواجهة أي موقف لا يستطيع التصرف فيه وحده.

- تشجيع الطفل على التحدث بصراحة في رواية الموقف الذي تعرض له، والشخص المتنمر عليه، وكيفية تصرفه في مثل هذا الموقف.

تعزيز ثقة الطفل بنفسه

- مشاركة الطفل في التفكير للوصول إلى حل المشكلة، وعدم تشجيعه على الانتقام ممن تنمروا عليه.

- العمل على تعزيز ثقة الطفل بنفسه، وطمأنته باستمرار.

- العمل على تشجيع طفلك، على الاشتراك في أنشطة المدرسة، وتكوين صداقات داخل العائلة أو المدرسة أو النادي.

- التواصل مع الأطباء النفسيين بالوزارة من خلال الخط الساخن 16328.

نجاح حملة «أنا ضد التنمر»

وفي سياق متصل، أعلنت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، في تصريحات تليفزيونية سابقة، أن الخط الساخن لنجدة الطفل، تلقى العديد من الشكاوى من جانب أسر يتعرض أطفالهم لحالات تنمر، وهناك مكالمات من الأطفال أنفسهم، يوصف ما تعرضوا له من حالات تنمر، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته حملة «أنا ضد التنمر»، منذ انطلاقها في عام 2018.

وأشارت «العشماوي»، إلى أن من تحليل هذه الاتصالات، تبين أن 70% من حالات التنمر على الأطفال تكون في المدرسة أثناء اليوم الدراسي، في حين أن محافظة القاهرة الكبرى، كانت الأكثر اتصالا على خط نجدة الطفل، يليها الإسكندرية.

يذكر أن حملة «أنا ضد التنمر»، أُطلقت في نهاية عام 2018، بالتعاون بين كل من الاتحاد الأوروبي، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، ويونسيف، ووزارة التربية والتعليم.