«محمود» عامل من قصار القامة يواجه التنمر بالابتسامة: «الراجل مش بشكله»

لم يتدخل إنسان في تحديد شكله، بل يولد وكل ما يريده ممن حوله إذا كان مختلفا عنهم أن يعامل بإنسانية وكرامة، وعدم الشعور بالتنمر لاختلافه عنهم وهو ما يعبر عنه «محمود» أحد قصار القامة الذي يواجه السخرية من الآخرين بالابتسامة التي تفارق شفتيه، ليستحق أوصاف أصدقائه بمحل عمله في الأقصر، بأنه «أطيب خلق الله».

محمود الأباصيري، شاب لم يتجاوز الـ 32 من عمره مقيم بمحافظة الأقصر من أجل لقمة العيش رغم نشأته بمحافظة أسيوط الصعيدية، حيث يعمل في مطعم للمأكولات بوسط مدينة الأقصر، ونال حب الجميع من العاملين في المطعم حيث يقيم معهم في سكن خاص بهم.

ويمتاز بوجهه البشوش يجعل كل ما يقترب منه يشعر بالسرور في التعامل معه، ورغم طوله الذي يصل لـ 90 سم لكنه يمتلك رضا لم تره في الكثير من الأشخاص فهو مؤمن بقضاء الله وقدره ولديه أمنيات وطموحات يسعى لتحقيقها.

راضٍ بقضاء ربنا والراجل بشخصيته

«راضٍ بقضاء ربنا والبني آدم مش بشكله بشخصيته وتحمله للمسئولية»، هكذا بدأ «محمود» حديثه لـ«الوطن» في بث مباشر، حيث أوضح، إنه اعتاد على الرضا بما قسمه الله له في الرزق والشكل وكل شيء وهو ما لا يراه في كثير من الأشخاص الذين ينقصهم الرضا بما قسم الله لهم، كما أن الرجل ليس بشكله أو بطوله أو قصره ولكن الرجل بتحمله للمسئولية وللظروف وبحبه لأهل بيته وتحديه لجميع الظروف ومقدرته المادية.

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«العين مابتحبش الأفضل منها»

«محمود» يمتلك وجهًا بشوشًا جعله يتغاضى عن التنمر الذي قد يحدث من بعض الأشخاص وهي مواقف نادرة الحدوث داخل المحافظة السياحية - على حد تعبيره، وهو ما جعله يبحث فقط عما يسعده وعن الأشخاص الودودين في الحياة ولا يبحث عن أي شيء آخر، قائلا: «الناس اللي بتتريق على غيرها عندها بعض النقص وعيوب والعين مابتحبش الأفضل منها».

محمود ينتظر العروسة

أمنيات محمود ليست كثيرة فهو فقط يبحث عن زوجة له وبالفعل حاول التقدم منذ فترة وجيزة لابنة عمه وفي انتظار الموافقة الرسمية لبدء إجراءات الخطبة وعقد القران، والأمنية الثانية بالنسبة له هو أن يعيش بسلام وسط الآخرين وفي حب دائما فهو يبحث عن السعادة في الوجوه.