حبس المدرس المتهم في واقعة التنمر ببسنت خالد ضحية الابتزاز الإلكتروني

قررت جهات التحقيق بمركز كفر الزيات، بمحافظة الغربية، حبس «م. ع»، مدرس، صاحب واقعة التنمر على الطالبة بسنت خالد ضحية الابتزار الإلكتروني بالغربية، والتي أنهت حياتها بتناولها حبة حفظ الغلال، بسبب تعرضها لضغوط نفسية.

واقعة التنمر

وكشفت مصادر مطلعة، أن المدرس يدرس مادة الكيمياء، ومقيم بقرية دلبشان، التابعة لمركز كفر الزيات، وهي قرية مجاورة لقرية كفر يعقوب مسقط رأس الطالبة بسنت خالد ضحية الابتزار الإلكتروني، واُتهم في محضر من قبل أسرة الضحية بالتنمر على الطالبة أثناء حصة الدرس الخاص قبل ساعات من تناولها حبة حفظ الغلال، ووفاتها بقوله «ترندك بقى أعلى من ترند شيماء».

ضبط المدرس

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تمكنت من الكشف عن هوية المدرس صاحب واقعة التنمر على الطالبة بسنت خالد ضحية الابتزار، بقرية كفر يعقوب بمركز كفر الزيات، بمحافظة الغربية، وتم ضبطه منذ أيام، واقتياده الى ديوان مركز شرطة كفر الزيات، وإخطار النيابة العامة للتحقيق معه

وكشف مصدر مطلع داخل مديرية أمن الغربية، أنه فور تقديم بلاغ من أسرة الطالبة بسنت خالد ضحية الابتزار، يتضمن وجود اسم مدرس تنمر عليها، وللأسف كان الاسم ثنائي، وتم تشكيل فريق بحث من أجل معرفة هوية المدرس، وبالفعل نجحت الأجهزة الأمنية في الوصول إليه ويدعى «ع . م»، مدرس مادة الكيمياء، ومقيم بقرية دلبشان، مركز كفر الزيات، وهي قرية مجاورة إلى قرية الطالبة، وتم ضبطه وأخطار النيابة العامة من أجل عرضه على النيابة، والتي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات في الواقعة.