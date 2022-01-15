منظمة الهجرة: الرئيس السيسي يعامل المهاجرين برقي ويمنحهم جميع الخدمات

قال لوران دي بويك، رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية في مصر، إن مبادرة «حياة كريمة» لا تستهدف المصريين وحدهم، ولكنها شبكة حماية اجتماعية تستهدف كل من يعيش على أرض مصر، كما أنها ترسل رسالة قوية للمجتمع الدولي أنه لا فارق بين كل من يعيش على أرض مصر، فجميعهم يتشاركون النجاحات والإخفاقات والآمال والآلام.

دي بويك: مصر تحتل مرتبة رائدة في هذا السياق

واستطرد: «دي بويك»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»: «ما يحدث يجعلنا سعداء على المستوى الدولي، ومصر تحتل مرتبة رائدة في هذا السياق، والحكومة المصرية والرئيس السيسي يتعاملون مع المهاجرين بشكل راقٍ، ويوفرون الخدمات المختلفة لهم».

وأضاف أن أغلب الشعوب تتعامل مع المهاجرين على أنهم جاؤوا لاستغلال دولتهم، ولكنهم يتغافلون عن السبب الذي بسببه هاجر من بلده، إذ أن اللاجئ يحتاج إلى الحماية، وهو سبب تركهم بلادهم لأماكن أخرى، نظرا لعدم شعورهم بالأمان في دولتهم: «دائما سنجد من يجادل في هذا الموضوع، ويجب إرسال رسالة لمن لا يفهمون الملف ولكنهم قد يفهمون السبب في الهجرة والمسببات، وعن طريق تبادل المعلومات نفهم أسباب حدوث ذلك».

في عام 2016 أصدرت الحكومة المصرية قانونا يجرم الهجرة غير الشرعية

وأوضح أنه في عام 2016 أصدرت الحكومة المصرية قانونا يجرم الهجرة غير الشرعية، وهناك إجراءات تم تنفيذها وكانت الحكومة تتدخل للقبض على المهاجرين غير الشرعيين، ووجدنا انخفاضا شديدا وملحوظا في عدد المهاجرين غير الشرعيين، وتم منع 2550 مهاجرا غير شرعي عام 2016، وفي الأعوام التالية وصل أعداد المهاجرين إلى صفر، وفي عام 2021 انخفض عدد المهاجرين لـ120 شخصا فقط، «هذه مقاربة التدخل الحكومي ومنفذي القانون، والأهم هو البحث في أسباب الهجرة».

وأكد أن مبادرة «حياة كريمة» التي تطبقها الحكومة المصرية تسعى إلى إيجاد حياة أفضل وكريمة لكل الشباب وتجعلهم أقرب للحياة الصحيحة، التي من شأنها منعهم من السفر إلى الخارج بطريقة غير شرعية، وهو جزء من الحل وينبغي أن نقوم بعدد من الجهود الأخرى وتطوير مهارات الشباب وتدريبهم، «كل وزارة في مصر تقوم بالكثير من الإجراءات لتنمية مهارات المواطنين، وحياة كريمة نموذج يحتذي به للتصدي لأسباب الهجرة».