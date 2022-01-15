السيسي يوجه بالاهتمام بالتفاصيل الكاملة لمشروع «التجلي الأعظم» بسيناء

قال بسام راضي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تابع الموقف التنفيذي لمشروع «التجلي الأعظم فوق أرض السلام»، بسيناء في محيط جبلي موسى وسانت كاترين.

ووجه الرئيس، خلال اجتماع عقد لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع، ببالاهتمام بكافة التفاصيل التنفيذية للمشروع؛ اتساقًا مع مكانة تلك البقعة المقدسة من أرض مصر التي شرفها الله بالتجلي فيها، ولتقديمها للإنسانية والشعوب في أنحاء العالم على النحو الذي يليق بها؛ تقديرًا لقيمتها الروحية الفريدة التي تنبع من كونها حاضنة للأديان السماوية الثلاثة.

تطوير مدينة سانت كاترين ووضعها بمكانتها اللائقة

كما وجه الرئيس السيسي، بأن يتكامل المشروع مع جهود تطوير مدينة سانت كاترين ووضعها بمكانتها اللائقة التي تستحقها، وأيضًا تعظيم الاستفادة من المقومات السياحية بها، أثريًا وبيئيًا ودينيًا واستشفائيًا، بالاضافة إلى الارتقاء بكافة المباني والمرافق المتواجدة بها.

ووجه الرئيس أيضًا بتوفير كافة الخدمات لزوار هذا المكان المتفرد على مستوى العالم، مع الحفاظ على الطابع البيئي والبصري للمكان، وكذلك مراعاة اعتبارات التنمية المستدامة، من خلال دراسة الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة، إلى جانب الاهتمام بالزراعات والمسطحات الخضراء والتنسيق الحضاري.

إنشاء مركز جديد للزوار

وأوضح المتحدث الرسمي، أن الاجتماع شهد استعراض كافة المكونات المخطط تطويرها في إطار مشروع «التجلي الأعظم»، بما فيها إنشاء مركز جديد للزوار، ونزل بيئي، وفندق جبلي متكامل، ومجمع إداري جديد، وكذلك تطوير المنطقة البدوية، والوحدات السكنية، ومسارات المشاة، ورفع كفاءة البنية التحتية والمرافق، وأعمال الوقاية من السيول، فضلًا عن إنشاء «ساحة السلام» لإقامة لاحتفالات والأنشطة والعروض المتنوعة.