بعد متابعة الرئيس معدلات تنفيذه..أهم المعلومات عن « التجلي الأعظم» بسيناء

يُعد مشروع التجلي الأعظم الجاري تنفيذه بسيناء، وتحديدًا في مدينة سانت كاترين من أهم المشروعات وذلك لما لهذا المشروع من أهمية بالإضافة الي القيمة الروحانية للمنطقة التي تجلى فيها الله سبحانه وتعالي لسيدنا موسى عليه السلام.

كما أن القيادة السياسية تُولي المشروع اهتماما كبيرا حيث يطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي على معدلات التنفيذ الخاصة بالمشروع، وخلال النقاط التالية تستعرض «الوطن»، أهم المعلومات عن مشروع التجلي الأعظم.

أهم المعلومات عن مشروع التجلي الأعظم

1. تتولى وزارة الإسكان تنفيذ مشروع تطوير موقع «التجلي الأعظم»، بسانت كاترين، من خلال الجهاز المركزي للتعمير

2. ضم موقع التجلي الأعظم 14 مشروعا، منها إقامة فنادق جبلية بالإضافة إلى تطوير المطار الحالي.

3. تطوير شبكة الطرق التي تربط المشروع بمدينة شرم الشيخ ودهب

4. شمل المشروع إنشاء ساحة السلام، وتطوير النزل البيئي القائم، وتطوير منطقة استراحة السادات على مساحة 12.6 فدان

5. يهدف المشروع إلى توفير كافة الخدمات السياحية والترفيهية لزوار المنطقة.

6. يعمل المشروع على ترميم بعض الكنائس داخل الدير، وكنيسة اسطفانوس بالإضافة إلى وضع نظام إطفاء تلقائي، وتحذير ضد الحريق شامل.

7. إنشاء مجمع إداري جديد بالإضافة إلى النزل البيئي الجديد و مركز الزوار الجديد

8. إنشاء مزارا روحانيا بالجبال المحيطة بالوادي المقدس

9. تطوير منطقة وادى الدير، وذلك عن طريق وضع نظام إضاءة مناسب، بالإضافة إلى إزالة الأعمدة الكهربائية من باب السلسلة حتى مدخل الدير، وإنشاء بوابة أمن للحقائب والأفراد، وغرفة مراقبة أمنية وكاميرات مراقبة بأنحاء الدير كافة.

10. من المقرر الانتهاء من مشروع التجلي الأعظم في يونيو المقبل